Tűz volt egy francia atomerőműben, két blokkot leállítottak

Franciaországban leállították az ország nyugati részén fekvő chinoni atomerőmű két reaktorát, miután tűz ütött ki a létesítményben, közölte az EDF áramszolgáltató vállalat.

photo_camera Fotó: FREDERIC PETRY/Hans Lucas via AFP

A probléma szombat hajnali 2 óra 40 perckor a 3-as számú termelőegység fő transzformátoránál egy nem nukleáris területen volt, írta az EDF közleményében. A blokkot az előírásoknak megfelelően automatikusan leállították. A vállalat közölte, hogy a tüzet eloltották. Mivel a 3-as és a 4-es reaktorok párban működnek, elővigyázatosságból az utóbbit is leállították.

A francia atomenergia-hivatal (ASN) szerint a tűz miatt a 3-as reaktorban áramkimaradás volt, ami automatikus leálláshoz vezetett. A Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Intézet (IRSN) külön közleményben számolt be arról, hogy figyelemmel kísérte az eseményt, aminek „nem volt hatása a lakosságra vagy a környezetre”. Az ASN közölte, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet, és az EDF-fel, valamint az IRSN sugárvédelmi intézettel közösen értékeli, hogy mikor kell feloldani a vészhelyzeti intézkedéseket. (via MTI)