Az amerikai szenátus jóváhagyta a 95 milliárd dolláros segélycsomagot Ukrajnának, Izraelnek és Tajvannak

Elfogadta az amerikai szenátus az Ukrajnának, Izraelnek és Tajvannak szánt 95 milliárd dolláros segélycsomagot - írja a BBC. Az amerikai szenátus több hónapos politikai huzavona után hagyta jóvá a régóta várt segélycsomagot.

Míg a demokraták az elejétől fogva támogatták a törvényjavaslat elfogadását, a republikánusok megosztottak voltak, és korábban leszavazták azt. A csomag 60 milliárd dollárt tartalmaz Kijevnek, 14 milliárd dollárt Izraelnek a Hamász elleni háborújára és 10 milliárd dollárt a konfliktusövezetekben, köztük a Gázai övezetben nyújtott humanitárius segélyekre.

A csomag, ami egy több mint 4 milliárd dolláros támogatást is tartalmaz az indo-csendes-óceáni szövetségeseknek, Mike Johnson republikánus házelnök és Donald Trump korábbi elnök bírálata ellenére ment át végül a szenátuson. „A történelem minden számlát kiegyenlít” - mondta Mitch McConnell szenátusi kisebbségi vezetője a szavazást követő nyilatkozatában.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy „hálás” a szenátoroknak a segélycsomag elfogadásáért. „Számunkra Ukrajnában a folyamatos amerikai segítség segít megmenteni az emberéleteket az orosz terror elől. Ez azt jelenti, hogy az élet folytatódik városainkban, és győzedelmeskedik a háború felett” - írta az X-en.

I am grateful to @SenSchumer, @LeaderMcConnell, and every US Senator who has supported continued assistance to Ukraine as we fight for freedom, democracy, and the values we all hold dear.



For us in Ukraine, continued US assistance helps to save human lives from Russian terror.…