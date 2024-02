Az ombudsman évekkel korábbi aggályai ellenére tüntették ki Balogék a pedofil bicskei igazgatót

„2016-ban miniszterségem alatt a bicskei gyermekotthon főváros által Bárczy István-díjjal jutalmazott igazgatója a szakterület felterjesztésére kapott kitüntetést, s amikor gyanú merült fel ellene, azonnal felfüggesztettem, vizsgálatot rendeltem el, s a büntetőeljárás végén börtönbe került” - írta Balog Zoltán az egyházközösségnek szánt levelében.

A Magyar Hang hívta fel a figyelmet ezzel az állítással kapcsolatban néhány anomáliára.

Mint írják: V. Jánost nem 2016-ban, hanem 2015-ben tüntette ki a főváros – a gyermekotthon ugyanis Budapest fenntartásában működött –, ezt a díjat az igazgató az indoklás szerint „az állami gondoskodásban élők megsegítésében, a gyermekvédelmi szakellátás minőségi átalakításában végzett fáradhatatlan, gyermekközpontú vezetői munkája elismeréseként” vette át Budapest akkori főpolgármester-helyettesétől, Szalay-Bobrovniczky Alexandrától.

2016-ban is kitüntették az elítélt igazgatót, de akkor a magyar kormány nevében vehetett át (Bayer Zsolt mellett) Magyar Bronz Érdemkeresztet Lázár Jánostól.

Balogék egyébként már akkor is hárítottak: amikor utóbb kiderült, hogy V.-t elítélték, Lázár azt mondta, hogy ő csak helyettes volt, Balog akkori tárcája, az EMMI pedig annyit reagált, hogy „Balog Miniszter úr távollétében valamennyi állami kitüntetést Lázár Miniszter úr adta át a Vigadóban. A kérdésben szereplő kitüntetettet a Kitüntetési Bizottság javasolta.”



photo_camera Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Balog most lelkésztársainak azt írta: amikor gyanú merült fel V. ellen, ő azonnal felfüggesztette, vizsgálatot rendelt el, az igazgató pedig az eljárás végén börtönbe került.

V. Jánost azonban csak 2016 szeptemberében függesztették fel, miközben gyanú felmerült ellene már jóval korábban is. Az intézet nevelői először 2011-ben tettek bejelentést, a rendőrség is nyomozott akkor, sőt, az alapvető jogok biztosa is vizsgálódott 2012-ben.

A Magyar Hang azt írja, a jelentésben az ombudsman „számos aggályt és problémát tárt fel a gyermekotthonban történt szexuális visszaélések kivizsgálásával kapcsolatosan. A biztos jelentésében akkor felhívta a figyelmet arra, hogy a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát sérti, ha a velük foglakozó szakemberek nem, vagy csak késedelmesen jelzik a gondjaikra bízott gyermek szexuális bántalmazásának gyanúját. Az akkori vizsgálat szerint aggályos volt, hogy a tanúként kihallgatott gyermekek törvényes képviseletét olyan személy látta el, aki munkajogi függőségi viszonyban állt a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított igazgatóval.”

Hogy mégis hogy kaphatott a 2012-es biztosi jelentés ellenére V. János fővárosi és állami kitüntetést, azt Czibere Károly egykori szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár azzal magyarázta, hogy szerinte „egyszerűen nem került be V. János iratanyagába a korábbi gyanúsítás ténye”. Czibere magyarázatként azt hozta fel erre, hogy „a korábban a fővárosi önkormányzathoz tartozó intézmény átkerült az állam fenntartásába, és így sem a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, sem annak székesfehérvári kirendeltsége nem is talált a korábbi nyomozásra utaló iratot” - írja a Magyar Hang.

2016 októberében jelent meg az RTL Klub riportja, amely részletesen mutatta be a bicskei gyermekotthonban történt szexuális visszaéléseket. A riport megjelenése után néhány nappal az alapjogi biztos utóvizsgálatot rendelt el, amelyről 2017-ben készült el a jelentés. Ekkora már javában zajlott a per az igazgató ellen.