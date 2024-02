Elegük van: az áldozatokért, a gyerekekért és az egészséges társadalomért hirdetett tüntetést Pottyondy Edina

Odakint most szörnyek járnak címmel hirdetett demonstrációt február 16-án (péntek) 18 órára a Hősök terére Pottyondy Edina, az eseményen több ismert és közkedvelt influenszer is felszólal majd.

Mint írják:

„Az elmúlt napok történései arra sarkalltak minket, hogy együtt lépjünk ki az online térből. Nagyon nincs rendben, hogy a magyar közélet uszításból, gyűlöletkeltésből, karaktergyilkosságokból áll. És ha ez nem lenne elég kiábrándító, az is kiderült, hogy a pápalátogatás ürügyén szabadon engedtek egy embert, aki aktív segítője volt egy gyermekbántalmazó erőszaktevőnek. Elnöki kegyelemmel szabadult, erkölcsi bizonyítványt kap, bármikor újra gyerekek közelében dolgozhat. Ami történt, az túlmutat a volt köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter személyén és felelősségén. A legkiszolgáltatottabb, tragikus sorsú gyermekeket hagyta cserben az állam, amikor egy bántalmazó intézményigazgatóra bízta őket. A cserbenhagyás után most el is árulták az áldozatokat. A dühünket, a fájdalmunkat, az együttérzésünket szeretnénk ezúton is kifejezni.”

Az eseményen beszédet mond

Fancsikai Eszter (Nemekarokbeleszólni),

Osváth Zsolt (Zshow Time),

Pottyondy Edina,

Szabó Márton (Jólvanezígy),

Tapasztó Orsi (Nemakarokbeleszólni),

és bejelentkezik Baukó Attila Azahriah is.



A műsorvezető a Partizán vezetője, Gulyás Márton lesz.

Szerdára (február 14.) egyébként a Momentum is szervez tüntetést, ők a Karmelita elé vonulnak 18 órára, demonstrációjuk címe: Rogán, takarodj! Orbán, takarodj!