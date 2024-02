Gajdics Ottó sajtóklubos eszmefuttásból az következhet, hogy a nemzeti oldalnak lehet némi köze a diktatúrához

A Hír TV-n futó Sajtóklub február 11-i műsorában – vagyis már azután, hogy a cikkünk nyomán kirobbant botrányt követően lemondott Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit volt igazságügyi miniszter is – Gajdics Ottó hatalmas elánnal magyarázta Bayer Zsoltnak, hogy jelenleg kinek milyen „morális alapja” van ebben a helyzetben „bármit mondania”.

Pontosabban Gajdics úgy fogalmaz – a videóban 8:26-tól hallható –, hogy:

„Ha valakinek van morális alapja bármit mondani erről a dologról, az a nemzeti oldal, a másik oldal, amelyik most őrjöng, mint a cápák, akiknek beöntöttek egy vödör véres halat az akváriumba, és véres habot csináltak az egészből, na ezek kussoljanak!” Mindez önmagában is szórakoztató, de igazán csak azután lesz érdekes ez az eszmefuttatás, ha megnézzük azt is, mit mondott Gajdics alig több mint húsz perccel később – a videó szerint 32:42-től:

„Erre mondtam én, hogy ha valaki kijelentheti, hogy az én álláspontom morális, a másiké meg galád szemétség, és akkor innen kezdve nekem mindent szabad, na ebből van az igazi diktatúra.” Igaz, ezt már Tucker Carlson putyinos interjújával és az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban mondta. De ha csak az alapállításokat nézzük, és egymás mellé tesszük Gajdics két mondatát, miszerint

kizárólag a nemzeti oldalnak van morális alapja,

abból pedig diktatúra van, ha valaki kijelenti, hogy csak az ő álláspontja morális,

akkor Gajdics eszmefuttatásából az következhet, hogy a nemzeti oldalnak lehet némi köze a diktatúrához.