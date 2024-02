Rég volt olyan rossz hónapjuk a magyar autógyáraknak, mint decemberben

Ahogy az úgynevezett első KSH-becslésből már tudhattuk, nagyon rosszul zárta az évet a magyar ipar. A teljesítménye 13,7 százalékkal csökkent, de még a munkanaphatástól megtisztított értéke is 8,7 százalékos visszaesést mutat (most decemberben kettővel kevesebb munkanap volt, mint 2022-ben). A statisztikai hivatal kedden közzétett részletes adatsorából az is látszik, hogy elsősorban melyik ipari ágazatok okozták ezt a visszaesést.

A legsúlyosabb problémát az autóipar újabb válsága okozza. A magyar feldolgozóipari termelés legnagyobb részét, 26 százalékát kitevő járműgyártás 9 százalékkal visszaesett 2022 decemberéhez képest, ezen belül a közúti gépjárművek gyártása 11,1 százalékos, míg a járműalkatrészek gyártása 6 százalékos mínuszban volt. A múlt évet a járműipar – részben a gyenge 2022-es évkezdet miatt – kiugróan jó havi mutatókkal kezdte, de az év végére már mínuszba váltott át a teljesítménye. Hasonlóan rossz teljesítményt 2022 március-áprilisában, nem sokkal a háború kitörése után produkált a járműgyártás.

A többi ágazat sem zárta jól az évet. A villamos berendezések gyártása 23 százalékkal, a számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártása 17 százalékkal csökkent tavaly decemberben 2022 decemberéhez képest, a húsipar csaknem 10 százalékos mínusszal zárt.

A KSH részletes adatai szerint az ipari termelés minden régióban visszaesett éves összevetésben. A legnagyobb mértékben, 19,1 százalékkal a Dél-Alföldön, a többi régióban 0,6 és 17,4 százalék között volt a csökkenés.

Az év egészében Az ipari termelés 5,5 százalékkal csökkent a 2022-es 6,1 százalékos növekedés után, vagyis a magyar ipar lényegében visszaesett a 2021-es szintre. Ezen belül a feldolgozóipar kibocsátása 4,3, az energiaiparé 23, a csekély súlyú bányászaté 31 százalékkal csökkent 2023-ban.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tízben csökkent a termelés, a legnagyobb mértékben, 18,5 százalékkal a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártásában. A járműgyártás az erős első félévnek köszönhetően éves alapon jól zárt, a növekedése 8,4 százalékos volt.