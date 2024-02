A svéd külügyminiszter arra számít, hogy Magyarország hamarosan aláírja Svédország NATO-csatlakozását

„Üdvözöljük, hogy Törökország befejezte a ratifikációs folyamatot, és arra számítunk, hogy Magyarország hamarosan követi” - mondta Tobias Billström a parlament előtt tartott beszédében.

Legutóbb Jens Stoltenberg NATO-főtitkár beszélt Orbán Viktorral a csatlakozásról, aki akkor azt ígérte neki, február végén újra összeül a parlament, és nem sokkal ezután döntést hoznak Svédország csatlakozásának ratifikálásáról.

Svédország másfél éve, a finnekkel együtt adta be NATO-csatlakozási kérelmét, az orosz–ukrán háború kitörése után. Finnországot áprilisban fel is vették, de a svéd csatlakozás jóváhagyását Törökország és Magyarország azóta is halogatta. Míg a magyar kormány szerint a parlament önérzetes fideszes többsége nem hajlandó ratifikálni, addig a török kormány egyértelműen kijelentette, hogy az általa terroristának tartott kurdok svédországi tevékenységét szeretné nehezíteni. Korábban a Kurdisztáni Munkáspárt tagjainak kiadatását kérték.

Végül a török parlament január végén jóváhagyta Svédország csatlakozását a NATO-hoz. Így lett a magyar országgyűlés az egyetlen, ahol a kormánypárt még csak el sem ment a csatlakozás miatt összehívott rendkívüli parlamenti ülésre.

Fideszes politikusok az elmúlt hónapokban sok mindennel magyarázták, miért nem szavazott még az országgyűlés a svéd NATO-csatlakozás ratifikálásáról - itt összeszedtük néhány érvüket. (Reuters)