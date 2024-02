Illegális kampányfinanszírozás miatt is elítélték Nicolas Sarkozy volt francia köztársasági elnököt

A francia fellebbviteli bíróság egy év börtönbüntetésre ítélte Nicolas Sarkozy volt francia köztársasági elnököt az illegális kampányfinanszírozás ügyében.

2021-ben már bűnösnek mondták ki Nicolas Sarkozy egykori francia államfőt a 2012-es kampány illegális finanszírozásának ügyében zajló vizsgálat végén. Az ügyészség azzal vádolta meg a jobboldali politikust, hogy 2012-ben a legálisan lehetséges 22,5 millió euró helyett legalább 42,8 millió eurót költött el a Francois Hollande elleni kampány során.

Sarkozy mindig is tagadta azokat a vádakat, amelyek szerint pártja, a Les Republicains, akkori nevén UMP, együttműködött egy Bygmalion nevű PR-céggel, hogy elrejtse kampánya valódi költségeit. A mostani meghallgatáson Sarkozy a kampánycsapatát hibáztatta.

A mostani ítélet ezt a korábbi, alacsonyabb szintű bírósági ítéletet erősítette meg. Az ítélet szerint az egyéves börtönbüntetés felét felfüggesztették, azt házi őrizetben a bokáján jeladóval is letöltheti a volt köztársasági elnök.

Sarkozy ellen az utóbbi időben több per is folyt, a legutóbbiban májusban született ítélet, amely során három év börtönre, abból egy év letöltendőre ítélték a még ma is népszerű politikust korrupció és befolyással való üzérkedés miatt. A 2013 óta folyó per tárgya az volt, hogy Sarkozy elnökként álnéven titkos - de a hatóságok által egy idő után lehallgatott - telefonvonalon kommunikált az ügyvédjével, Thierry Herzoggal, többek között egy vizsgálóbíró megvesztegetéséről. Sarkozy álneve az volt, hogy "Paul Bismuth". Sarkozy és Herzog végül "korrupciós paktumot" kötöttek a megkörnyékezett magas rangú vizsgálóbíróval, Gilbert Azibert-rel. Sarkozy a vád szerint megbízta az ügyvédjét, hogy vesztegesse meg a bírót, mondja neki azt, hogy el tudnak neki intézni egy kényelmes állást a Côte d’Azur-ön, ha információkat szivárogtat ki egy, a volt elnök elleni büntetőügyről. A bíró énekelt is, ám az elnök a végén ráadásul meg sem szerezte neki az állást. (Reuters)