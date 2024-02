Eltűnt Orbán Tiktokjáról az azahriah-s videó

Péntekre a Hősök terére tüntetést szerveztek zenészek, Youtube-erek és influenszerek, egyikük az az Azahriah, akit korábban még a kormánymédia is csak dicsérni mert.

photo_camera Azahriah Fotó: Bodnár Dávid

Az, hogy Azrhriah háromszor egymás után fellép a Puskás Arénában, októberben akkora szám volt, hogy Orbán Viktor is viccelődött vele a Tiktokon: az október 23-i beszéde előtt kitettek egy videót, amin a sold out felirat látszott, és a videó alá betaggelték Azahriah nevét, sőt a videó zenéje is az ő egyik dala volt.

Most már viszont Azahriah sem tabu, a kormánymédia elkezdte őt is támadni a tüntetés miatt, sőt Orbán Tiktokjáról el is tűnt az azahriah-s videó – írta meg a 24.