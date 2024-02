Indonézia új elnöke egy cuki nagypapává varázsolt véres múltú katonatiszt

Az indonéz elnökválasztás győztesének nyilvánította magát Prabowo Subianto indonéz védelmi miniszter, aki katonatisztként olyan súlyos dolgokat követett el az 1980-90-es években, hogy hosszú ideig Ausztráliából és Amerikából is ki volt tiltva.

photo_camera A győztes Prabowo és Gibran különös párosa Fotó: ADEK BERRY/AFP

Prabowo a nem hivatalos adatok szerint a szavazatok mintegy 58%-át szerezte meg, több mint kétszer annyit, mint legközelebbi ellenfele. Az indonéz törvények szerint ha egy jelölt az elnökválasztás első fordulójában a szavazatok több mint 50 százalékát szerzi meg, második körre már nincs is szükség.

A hivatalos eredmények jóval lassabban érkeznek, de 18 százalékos feldolgozottságnál itt is az látszott, hogy Prabowo megszerzi a szavazatok több mint felét. A 72 éves védelmi miniszter győzelmi beszédében mindenesetre arról beszélt, hogy

„ez a győzelem minden indonéz győzelme kell, hogy legyen. Indonézia legjobb fiaiból és lányaiból álló kormányt fogunk összeállítani.”

Prabowo viselt dolgairól és a világ harmadik legnagyobb demokráciájában rendezett választás tétjéről ebben a cikkben írtunk hosszabban. A véres múltú katonatisztet a kampányban cuki nagypapaként igyekeztek eladni a többségükben fiatal választópolgároknak, akik a jelek szerint szemet is hunytak Prabowo múltja felett. Ebben az előző két elnökválasztáson vesztes Prabowo nagy segítségére volt, hogy mostani alelnökjelöltje Indonézia rendkívül népszerű elnöke, Jokowi fia, Gibran lett.

Indonéz és külföldi szakértők is azon aggódnak, hogy Prabowo múltja és a mostani elnöki dinasztiaépítés kombinációja súlyos sebet ejthet a szigetország demokráciáján. Ugyanakkor azt is fontos megemlíteni, hogy a világ negyedik legnépesebb országa éppen az ilyen furcsa nagykoalícióknak köszönhetően is tudott eddig békés és sikeres lenni a 21. században.