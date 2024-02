Karsai Péter: Ezt a harcot addig kell csinálni, ameddig lehet, ameddig Daniban van erő

Karsai Péter, az ALS betegségben szenvedő Karsai Dániel öccse nyújtotta be a népszavazási kezdeményezést az aktív eutanáziáról, amit azóta elkaszált a Nemzeti Választási Bizottság.

A 444-nek arról beszélt, mi jöhet ezután, és meddig lehet csinálni.

Elmondta, hogyan alakította a kapcsolatukat Dániel betegsége, mit érzett, amikor hallotta a diagnózist, és hogy került szóba közöttük először az eutanázia.

Milyen testvérek vagyok?

Mindig kölcsönösen nagyon jó testvéri viszonyunk volt. Általános iskola kezdetétől minden hétvégén eljártunk focizni a környéken, a grundokon. Az se érdekelt minket, ha rossz volt az idő, saras volt a pálya. Amikor nagyobbak lettünk, moziba kezdtünk járni, ez nagyon gyakori közös program volt. Gimnáziumban kicsit eltávolodtunk, Daninak lett saját baráti társasága, de engem is sokszor invitált, én is csatlakozhattam ezekhez a nálam jóval idősebb arcokhoz.

Hány év van közöttetek?

Valamivel több, mint három, 40 hónap. Nem csak a korkülönbség nem volt nagy köztünk, de az érdeklődésünk is tök ugyanaz, mind a zenében, mind a fociban. Minden klappolt közöttünk ebben a tekintetben is.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Felnőttkorotokra hogy alakult ez a viszony?

Dani Győrben végezte a jogi kart, de a foci miatt minden hétvégén hazajött a bajnokikra, ezért sokszor együtt jártunk bulizni. Utána a húszas éveinkben relatíve sokat volt külföldön, majdnem öt évet töltött Strasbourgban, az Emberi Jogi Bíróságon, de ezekben az időkben is abszolút tartottuk a kapcsolatot, sokat találkoztunk különböző országokban félúton. Amikor hazaköltözött 2010 környékén, még inkább jelen lett az életemben: ő volt az esküvői tanúm, ő az egyik gyerekemnek a keresztapja. Én is mindig nagy érdeklődéssel követtem, amit csinált, például elolvastam a szakdolgozatát, amit a mulasztásos alkotmánysértésről írt, pedig nem vagyok jogász. Amikor a saját ügyvédi irodáját létrehozta, abban is próbáltam kívülről, laikusként tanácsokat adni.

Te sosem akartál Dániel mintájára jogi pályára lépni?

De. Sőt, igazság szerint volt a családban olyan vélemény, hogy nekem van igazán jogi, ügyvédi, csavaros észjárásom.

Ez veszekedések során derült ki?