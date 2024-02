L. Simon László szerint az a morálisan jó megoldás, ha Balog Zoltán lemond

A Magyar Nemzeti Múzeum kirúgott igazgatója a Hír Tv Vezércikk című műsorában volt Gajdics Ottó vendége Dézsy Zoltánnal és Ómolnár Miklóssal együtt.

L. Simon László kifejtette, hogy Novák morálisan, példaértékűen cselekedett, helyes döntést hozott, vállalta a felelősséget, és lemondott. Szerinte ha Balog valóban azt tanácsolta (Balog beismerte, hogy igen – a szerk.) a köztársasági elnöknek, hogy a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatóját segítő helyettes kegyelmet kapjon, akkor a felelősség egyértelmű, és az a morálisan jó megoldás, ha követi a köztársasági elnök példáját, és

„ő maga is lemond”. „Itt gyakorlatilag egyetlen egy emberen múlott, hogy püspök marad vagy nem: magán Balog Zoltánon” – mondta, hozzátéve, hogy a testület, amelynek felajánlotta lemondását, nem rendelkezik döntési jogkörrel, ezért számára ez egy értelmezhetetlen kérdés.

L. Simon úgy gondolja, hogy az ügy nagyon megosztotta az egyházat, és szerinte az egy dolog, hogy az egyházi főgondnokok így döntöttek, de véleménycunami indult el a bejelentés után is, egyre több lelkész ajánlja fel a tiszteletdíját az áldozatok javára, tehát a lelkészek, vezetők morálisan megkérdőjelezik a döntést.

Hozzátette, hogy ha Balog nem akarta, hogy az egyházát támadás érje, de a nyilvánosságban, még „baloldali, ellenzéki újságírók részéről is” nem az egyházat támadták, hanem a püspök személyét, az ő döntését.