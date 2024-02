Osváth Zsolt szerint Curtis azt mondta a tüntetésre: „Csináljuk barátom, ez nem kérdés”

Csütörtök reggel számoltunk be arról, hogy több mint 100 híresség állt ki a Pottyondy Edina által szervezett pénteki tüntetés mellett, és a névsorban némileg meglepő módon Curtis is szerepelt. Nem sokkal később Curits kirakott egy posztot, amelyben cáfolta, hogy aláírt volna bármit, vagy csatlakozott volna bármilyen csoportosuláshoz.

Az aláírók között is szereplő Osváth Zsolt influenszer szerint viszont Curtis igenis csatlakozott, és erről bizonyítéka is van. Osváth a Facebook-storyban azt mondta:

„Én Atinak elküldtem mindent a szervezéssel kapcsolatban. Elmondtam neki, hogy a szervezkedésünk pártpolitikától mentes, a gyerekek mellett szól, felhívtam telefonon. Mindent bizonyítani tudok természetesen a ma reggeli üzeneteivel együtt, hogy beleegyezett, aláírta, és azt mondta, hogy «Csináljuk barátom, ez nem kérdés!».”



A youtuber szerint ez sem emberileg, sem morálisan nem elfogadható, pedig korábban nagyon jó barátságot ápoltak a rapperrel, az esküvőjén és szülinapján is ott volt. Beszélni azonban már nem tudtak erről, mert Curtis mindenhonnan letiltotta Osváthot, és a bejegyzése alatti hozzászólásokat is korlátozta. (via Blikk)