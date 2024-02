Terroristáktól is fogadhatott el pénzt az X

Többek között a húti lázadókhoz és a Hezbollah tagjaihoz köthető fiókoknak is kék pipát adott az Elon Musk vezette X - korábban Twitter -, azaz havi 8 dollárért különféle kedvezményeket biztosított terroristáknak és más, az Egyesült Államokban betiltott csoportoknak, írja a BBC. Ilyen előny például, hogy a pipával rendelkező profilok hosszabb hozzászólásokat írhatnak, valamint jobban kiemelik a profilt.

photo_camera Fotó: JOEL SAGET/AFP

A korábban ingyenes jelvény azt hivatott jelezni, hogy a közösségi médiaplatform ellenőrizte a fiók mögött álló személyazonosságot. Musk döntése, miszerint pénzt kér a pipákért, egyike volt a legvitatottabb változtatásoknak, amiket a Twitter 2022-es megvásárlása után eszközölt. A kritikusok szerint a lépés súlyosbította a dezinformációs problémákat, és megnyitotta a platformot a csalók előtt.