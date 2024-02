Az áldozatokért és a gyerekekért tüntetnek a Hősök terén

A tüntetés egyik aktív résztvevője lesz Baukó Attila, vagyis Azahriah is, aki triplázni fog a Puskás Arénában. Mint kiderült, bár az ő arcával is promózzák a pénteki kiállást, az énekes személyesen nem lesz jelen, de online bejelentkezik.

Részvétele leginább abból a szempontból érdekes, mert sokáig úgy tűnt, Azahriah kritizálása tabu a hatalom számára., neki még olyan kormánykritikus megjegyzéseket is elnéztek, amikért másra már régen ráküldték volna a propagandagépezetet. Most azonban, hogy kiderült, ő is részt vesz a február 16-i tüntetésen, Azahriah-t is célba vette a kormánysajtó, és egy névtelen, Alapjogokért Központ vendégszerzővel publikált cikkben szálltak bele.