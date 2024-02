Először kell válaszolnia a kormányzatnak a kegyelmi ügyben felgyülemlett kérdésekre

Varga Judit volt férje, Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában hosszan beszélt arról, hogy 2002-ben került barátságba Gulyás Gergellyel, akivel együtt hallgatták Orbánt az elhíresült beszédekor, ekkor lépett be a Fideszbe Magyar is. 2006-ban aztán Gulyással együtt segítettek a tüntetések után letartóztatott embereknek. Mindezt azért mondta el, hogy nyomatékosítsa: erős szálak fűzik a kormányzó oldalhoz. Magyar azt mondta, tudomása szerint Gulyás Gergellyel továbbra is barátok, de nem tájékoztatta a kancelláriaminisztert a döntéséről.