Gulyás Gergely előbb azt mondta, hogy Varga Judit már bocsánatot kért a bicskei áldozatoktól, amikor viszont szembesítettük azzal, hogy ez nem igaz, utána sem kért bocsánatot

A Kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminisztert (Magyar Péter egykori barátját) és Szentkirályi Alexandrát (a 2015-ben a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatóját kitüntető kormányszóvivőt) a 444-től – a kegyelmi ügyről szóló első cikket szerző – Kaufmann Balázs kérdezte.

Gulyás a kormányinfó korábbi részében arra utalt, hogy Varga Judit, aki igazságügyi miniszterként ellenjegyezte a köztársasági elnöki kegyelmet, bocsánatot kért a bicskei áldozatoktól. Csakhogy Varga a botrány óta tett egyetlen nyilatkozatában, amiben bejelentette a visszavonulását, egyáltalán nem kért bocsánatot senkitől.

Ezzel szembesítette a kollégánk, majd a kérdésre, hogy a kormánynak van-e bármilyen mondanivalója az áldozatok felé, Gulyás azt mondta, hogy az eddigi gyermekvédelmi törvény szigoránál is tovább kell lépni, az áldozatoknak azt üzenik, hogy együttéreznek velük, és mindenkin, akin tudnak, szeretnének segíteni. Bocsánatot viszont konkrétan ekkor sem kért.

Gulyás azt mondta, nincs indoklása a köztársasági elnöki döntésnek, és amikor ez a vitás ügy visszakerült az Igazságügyi Minisztérium elé, akkor sem volt indoklás, ami Gulyás szerint meg is felel a gyakorlatnak.

Annak ellenére, hogy a gyerekvédelem a kormánynak kiemelt ügye, ráadásul diplomáciailag érzékeny módon a pápalátogatáskor született döntés K. Endre kegyelméről, Gulyás szerint a kormánynak nem volt információja az ügyről. „A dolgoknak a rendes ügyintézési módja, az mindig is az volt, hogy amikor beérkezik egy kegyelmi kérelem, akkor az Igazságügyi Minisztériumnak a kegyelmi főosztálya kialakítja a véleményét, és az igazságügyi miniszter ennek megfelelően terjeszti fel a kegyelmet, hogy javasolja, vagy nem javasolja a kegyelem megadását. Ezt követően a köztársasági elnök dönt. És ezt az igazságügyi miniszterek az elmúlt 25 évben, függetlenül attól, hogy baloldali vagy jobboldali igazságügyi miniszter volt bármilyen kormány alatt, automatikusan ellenjegyezték” – magyarázta el Gulyás, hogy miért érthető, hogy az ügy így alakult.

K. Endre kegyelmét szerinte azért nem lehet összehasonlítani a Budaházy-üggyel – amit a kormányülésen is tárgyaltak – , mert az egy országosan ismert eljárás volt, ilyen ügyből, mint a mostani, viszont „bizonyára van még jó néhány, és erkölcsileg hasonlóan elítélendő ügyeknél is kérnek kegyelmet, és azért nem lesz téma, mert magától értetődő ezeknek az elutasítása”. Mindezt Gulyás egy olyan ügyben kirobbant botrány kellős közepén mondta, amikor pont, hogy nem utasították el a kegyelmi kérvényt.

Arról, hogy aktív kormánytagnak van-e felelőssége az ügyben, Gulyás azt mondta: „Elmondtam, hogy mi történt.” Hogy az Igazságügyi Minisztériumban működő kegyelmi főosztálynak vagy a parlamenti államtitkárnak van-e felelőssége, Gulyás azt mondta, ezt egyesével vizsgálják, „de ez nem a politikai szint”.

photo_camera Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2024. február 16-án. Fotó: Bankó Gábor/444



A Telex megkérdezte Gulyást, hogy ha már Varga Judit miniszterként a kormányt képviselve járt el és Gulyás is most a kormányt képviseli, akkor miért nem árulja el, hogy Varga Judit támogatással vagy támogatási javaslat nélkül terjesztette fel K. Endre kegyelmi kérvényét. Gulyás Gergely azt mondta: „Ha közérdekű az adat, akkor javaslom, hogy kérjék ki, akkor teljesíteni kell, ha nem, akkor én a két lemondás után úgy gondolom, hogy én ebben nem kívánok további információt adni, még az ön elítélő véleményét is vállalva.” Gulyás azt mondta, kegyelem ügyében az igazságügyi miniszter a kormány felelős tagja, és ő igyekszik válaszolni, de most először fordul elő, hogy valamire tudna válaszolni, de nem akar, máskor az is előfordul, hogy nem tud válaszolni, de válaszol.

Gulyás a Kormányinfón korábban megkérdezték, hogy Magyar Pétert felhívta-e a Partizán-interjú után, hogy Magyar miért vádolja a kormányt olyanokkal, amikkel. Gulyás azt válaszolta, hogy hónapokkal korábban beszélt vele utoljára, ráadásul Magyar előre megírta neki, hogy ha az állami megbízatásai véget érnek, azt fogja tenni, amit most tett. Gulyás azt mondta, nem próbálta meg lebeszélni Magyart, mert nem szereti, ha fenyegetik.

Magyar a Kormányinfó alatt reagált erre:

„Állításaiddal ellentétben, soha nem fenyegettelek semmilyen ügyben. Ez rágalmazás. Ha ilyet írtam neked, felhatalmazlak, hogy hozd nyilvánosságra.

Te 2023 nyarán (írásban) jelezted, hogy az állami megbízásaimat a volt feleségem ilyen irányú döntése esetén tarthatom meg. Habár korábban még azt mondtad, hogy egy gyors/zökkenőmentes válás esetén természetesen semmi nem változik. Ez inkább hangzik burkolt fenyegetésnek.

Merem remélni, hogy Magyarországon az állami vezetői pozíciókat szakmai alapon osztják és az én esetem csak egy sajnálatos kivétel volt.

Állításoddal ellentétben, a 2021 februári KEHI vizsgálat, rendkívüli, be nem jelentett vizsgálat volt. Egy ilyen vizsgálatról csak két ember dönthetett. Rendőrök álltak a Diákhitel Központ előtt és közölték az intézkedő KEHI vizsgálók, hogy ha nem bocsátom rendelkezésre a laptomomat, akkor rendőri intézkedésre kerül sor. Erről téged és több kormánytagot is azonnal tájékoztattam. Aznap kormányülés volt…ha esetleg nem emlékeznél, átküldöm az sms-em erről.

De egy sokkal fontosabb téma: megköszönném, ha a magyar közélet megtisztulása érdekében befáradnál velem a Központi Nyomozó Főügyészségre egy, az egész országot felkavaró büntetőügyben tanúskodni. Úgyis rég találkoztunk.”

Gulyás Gergely erről azt mondta: „Én, ami Varga Judit és Magyar Péter magánéletét és válását illeti, abban semmit nem fogok mondani, mert úgy érzem, hogy egész egyszerűen az nem tartozik a nyilvánosságra.” Amikor megkérdeztük, hogy „írásban jelezte-e ön, hogy az állami megbízásait Magyar Péter akkor tarthatja meg, hogyha ehhez Varga Judit hozzájárul”, Gulyás azt mondta: „Még egyszer mondom, ez önmagában nem értelmezhető, az ő válásuk történetének egészét kellene ehhez ismerni, de az viszont nem tartozik a nyilvánosságra. De ha valaki ezt megismeri, akkor utána minden részletről lehet beszélgetni.”

Arról, hogy miután három, a kormányoldal által jelölt köztársasági elnökből kettő is megbukott, nem gondolkodnak-e abban, hogy egy konszenzusos jelöltben állapodjanak meg az ellenzékkel, Gulyás azt mondta, hogy ő ennek az akadályát az ellenzékben látja.