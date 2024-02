Korrupcióval vádolják a vizes sportszövetség kuvaiti elnökét, aki Novák Katalinnal találkozott annak lemondása előtt

Korrupcióval vádolják Huszain al-Muszallamot, a vizes sportszövetség elnökét, akivel Novák Katalin a lemondása előtti napon Dohában fotózkodott. Az insidethegames.biz oldal cikke szerint Huszain al-Muszallam 2021-ben a Kuvaiti Olimpiai Bizottság ügyvezetőjeként 10,4 millió eurónyi szerződést adhatott a felesége és gyerekei tulajdonában lévő cégnek.

A vizes sportszövetség, vagyis a World Aqautics vezetője tagadta a vádakat, szerinte a a vádak egyértelműen politikai szándékúak. A kuvaiti sporthatóság most átadta az ügyet az ügyészségnek.

Az ügyről szóló cikkben azt írják, „a dolgok kezdenek kellemetlenné válni” Huszain al-Muszallam számára, ezen a ponton térnek ki arra is, hogy „nem véletlen”, hogy al-Muszallam Dohában a világbajnokság „margóján” találkozott Magyarország képviselővel és az azóta lemondott Novák Katalinnal is.

photo_camera Fotó: Novák Katalin/Instagram

Arról is írnak, hogy al-Muszallam szeretné, ha 2027-ben Budapesten tartanák a vizes világbajnokságot, ahogy azt is írják, hogy „olimpiai körökben már régóta pletykálják”, hogy magyar útlevelet és egy budapesti ingatlant is „szerzett”.