Továbbra is ragaszkodik a véleményéhez Petry Zsolt, aki három éve még azért kritizálta Gulácsi Pétert, mert kiállt a szivárványcsaládok mellett

Interjút adott a Mandinernek Petry Zsolt kapusedző, akit 2021-ben egy másik, a Magyar Nemzetnek adott interjúja miatt rúgtak ki a Hertha BSC-től.

Emlékezetes: az ominózus interjúban Petryt többek közt arról is kérdezték, mi a véleménye Gulácsi Péter válogatott kapus szerepvállalásáról az akkor éppen futó A család az család kampányban.

Petry előbb arról értekezett, hogy szerinte jelenősen csökkent a véleménynyilvánítás színvonala, majd úgy folytatta:



„Mi, a nemzeti oldal képviselői elvárjuk a másik oldaltól, hogy meghallgassa a mi álláspontunkat. Gulácsi Péternek a szivárványcsaládokról alkotott liberális véleményével a magyar társadalom többsége nem ért egyet. Ezért sokan elkezdték őt kritizálni, pedig a véleménynyilvánítás morálisan nem támadható. Péter ugyanis nem tett mást, mint kiállt az elvei mellett. Elvi alapon nem lehet és nem is szabad őt elítélni csak azért, mert elmondta a véleményét. Más kérdés, hogy egyetértenek-e az emberek az ő álláspontjával vagy sem. Én sportolóként az ő helyében a futballra koncentrálnék, és nem fogalmaznék meg semmilyen álláspontot közéleti, társadalompolitikai kérdésekben. Elvégezném azt a munkát, amit a klubom és a magyar válogatott elvár tőlem. A közvéleményt megosztja a társadalmi kérdésekben kinyilvánított vélemény.”

A következő kérdésben azonban ő is véleményt nyilvánított társadalmi kérdésekben, amikor azt kezdte el fejtegetni:

„Nem is értem, hogy Európa hogyan képes morálisan ilyen mélyre süllyedni, mint ahol most van. A bevándorláspolitika nálam az erkölcsi leépülés megnyilvánulása. Olyan nemzeti értékek mentén folytassuk az életünket Európában, amelyeket hosszú évek alatt megtanultunk. Európa keresztény földrész, én nem szívesen nézem végig azt az erkölcsi leépülést, ami végigsöpör a kontinensen. A liberálisok felnagyítják az ellenvéleményeket: ha te nem tartod jónak a migrációt, mert rettentő sok bűnöző lepte el Európát, akkor máris rád sütik, hogy rasszista vagy. Ez nem engedhető meg, a másik ember véleményét ritkábban tolerálják, főleg akkor, ha az illető konzervatív álláspontot képvisel.”

A „konzervatív” álláspontot képviselő Petryt az interjú megjelenése után a Herta azonnali hatállyal felmentette a munkavégzés alól, mire Magyar Levente, a külügy parlamenti államtitkára az ügy miatt hivatalába kérette Németország budapesti nagykövetségének ügyvivőjét, Csányi Sándor, az MLSZ elnöke a véleménynyilvánítás szabadsága mellett tette le a garast, azzal a kitétellel, hogy „ha ezek nem kirekesztők, rasszisták, akkor ezekkel együtt kell tudni élni”. A közélet hetekig Petry kijelentésein rugózott, ő egy ideig próbálta „tisztára mosni a nevét”, 2023-ban viszont Törökországba szegődött kapusedzőnek. Aztán elfelejtettük ezt is.

A mostani interjúban, aminek az apropója – ha jól értem – az, hogy a politika begyűrűzött a stadionokba az Európa-bajnokságra készülő Németországban, a nyitó kérdés rögvest az, megbánta-e Petry a 2021-es nyilatkozatot.

Nem, de szerinte profibban kellett volna fogalmaznia, hogy ne tudjon senki belekötni.

„Ahogy Gulácsi Péter is elmondta az álláspontját, jogom van nekem is elmondani a saját véleményemet” – fogalmaz Petry, ami már csak azért is érdekes, mert 2021-ben még azt fejtegette, hogy Gulácsinak nem kellett volna elmondania a véleményét, miközben ő már akkor is elmondta, mint gondol Európa bevándorláspolitikájáról.

A Mandiner kérdésére még egyszer kifejti, hogy őt is csupán a véleményéért hurcolták meg.



„A legjobban nem is a saját sorsom viselt meg, hanem az, hogy hova jutottunk. Sok nehéz helyzetből kijöttem, de az, hogy 2021-ben az ember nem mondhatja el a véleményét, ha az egy konzervatív álláspontot képvisel, az nem normális. A saját tapasztalatom, hogy ezért rögtön megbélyegeznek.” A saját bevallása szerint konzervatív értékrendet valló Petry ezek után még azt is hozzáteszi:



„Bárki bármilyen véleményét el kell fogadni, amíg nem sértő. Az én véleményem sem sértő, mégis kenyértörést okozott. Ezt nem találtam toleránsnak. Ez ellentmond annak a világnézetnek, amit a sokszínűség, a nyitottság és a tolerancia hirdet.” Ezután elmeséli, hogy az utóbbi időben többször is beszélt Gulácsi Péterrel, jóban vannak, kölcsönösen tisztelik egymást, majd a török bajnokságról is megtudhatunk néhány izgalmas információt, az interjú végéhez közeledve azonban ismét előkerül a politika.

photo_camera Petry Zsolt 2019-ben a Hertha BSC kapusedzőjeként. Fotó: Britta Pedersen/dpa via AFP

„Vissza kell térnünk ahhoz, hogy játékosként és szurkolóként is a sport által meghatározott értékek legyenek az irányadóak. Érthetetlen és megdöbbentő volt számomra, hogy egy olyan legenda búcsúztatásán, mint Franz Beckenbauer, Hoeness az AfD ellen kampányolt. Hát hova jutottunk?” – teszi fel a nagy kérdést Petry.

A Mandiner itt még nem engedi el a témát, jön a következő kérdés:

„A német válogatott háza táján is áll a bál. Ősszel több volt a török szurkoló Berlinben, mint a német. Milyen kilátásai vannak az Eb-n a németeknek, akikkel ráadásul a Nemzetek Ligájában is farkasszemet néz idén Magyarország?”

Petry erre már rutinosan válaszol, méltatja a jó kvalitású játékosokat, de hozzáteszi, hogy csak akkor válhatnak a csapat hasznára, ha működik a csapategység. A Mandiner felvetésére pedig már igazán rafináltan úgy reagál:

„Rudi Völler is azt mondta, hogy a németekre jellemző személyiségjegyek kezdenek kikopni a mai játékosokból. A horvátokban vagy a szerbekben, de akár mondhatom az olaszokban vagy a spanyolokban van egy nemzeti tartás, egy öntudat, ami ad egyfajta pluszt a pályán.”

Petry a magyar válogatott Eb-sikerei kapcsán gratulált Marco Rossinak, aki szerinte „a szövetség részéről ragyogó választás volt”.