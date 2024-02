Balatonalmádiban lesz a héten a Fidesz frakcióülése, már kedden lezárják a település központját

Jövő héten kezdődik a parlament tavaszi ülésszaka, ami előtt a Fidesz frakciója ismét elvonul egy NER-közeli milliárdos szállodájába, hogy a 133 bátor ember testben és lélekben megújulva felkészülhessen az előtte álló embert próbáló kihívásokra. Ősszel Esztergomban jártak egy Hernádi Zsolt-érdekeltségű szállodában, most Balatonalmádi következik, ahol történetesen – mint a Balatonnál bárhol – a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguestnek van egy szállója.

A település honlapján már pénteken hírét vitték a nagy eseménynek – természetesen az illiberális vidékeken szokásos módon, a lényeget épp elhallgatva. Egy Közérdekű: lakossági tájékoztató ideiglenes útlezárásról közlemény árulja el a lényeget. Más oka ugyanis aligha lehet, hogy egy település szinte központi részét, történetesen épp egy szálloda közelében, teljesen lezárják. Márpedig itt most ez fog történni:

Kedd este nyolctól csütörtök este nyolcig le lesz zárva a közlemény szerint

a Bajcsy-Zs. utca a Györgyi Dénes utca-Margaréta köz és a Szabadság utca között teljes szélességében (a Bajcsy-Zsilinszky utcában van a Hunguest Hotel BÁL Resort);



a Balaton utca teljes hosszában és szélességében;

a Görgey utca a Bajcsy-Zs. utca és a Hadak útja között teljes szélességében, valamint



a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár előtti parkoló (Városház tér 4.)

Ebben a térségben „átmenetileg a gyalogos forgalmat is korlátozzuk”, ami többek között azt jelenti, hogy ezeknek az utcáknak ezeknek a lezárt szakaszára csak az ott lakók mehetnek be, nemcsak járművel, de még gyalog is, és csak akkor, ha a személyi igazolványukkal és lakcímkártyájukkal igazolni tudják, hogy ők ők. További hasznos tudnivaló, hogy a Bajcsy-Zs. utcára a József Attila utca (71-es út) felől lehet behajtani a Szabadság utcáig, a Veszprémi út felől a Györgyi D.–Margaréta utcákig, illetve hogy a Bajcsy-Zs. utca és a Széchenyi sétány közötti járdaszakasz, valamint a felüljáró a József A. utcán ( 71. út) szintén nem lesz használható.

A kihelyezett frakcióülésnek otthon adó településhez lazán kapcsolódó hír, hogy Fabó Péter polgármester cége többször is nyert a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programot lebonyolító Veszprém-Balaton 2023 Zrt. közbeszerzésein, úgy, hogy közben a balatonalmádi önkormányzat résztulajdonosa volt ennek a cégnek.

A lezárásban és a kordonozásban nincs semmi különös, a kihelyezett frakcióüléseket már huzamosabb ideje szigorúan a nyilvánosságtól elzárva tartják, de a hétvégén Orbán Viktor évértékelőjére is minden korábbinál fokozottabb kordonozással készültek.