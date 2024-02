Belül zavar, kívül szörnyek

Jó reggelt! Gyanúsan szép időnk lesz a héten.

A másnap

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A terület kutatója egyenesen azt állítja: az egész világon egyedülálló tüntetést tartottak péntek este a Hősök terén, mert „nincs nemzetközi előképe a tömegdemonstrációt hirdető influenszer-aktivizmusnak”.

Látjuk, hogy az emberségnek is van bázisa - mondta Pottyondy Edina ezen a gyermekvédelmi tüntetésen, ahova olyanok is kimentek, akik a rendszerváltás óta nem sehova. Azt is levideóztuk, hogy a hivatalos program vége után néhány száz tüntető a Fidesz-székház előtt dulakodott a rendőrökkel. Azahriah könnyekkel küszködve figyelte, hogy mi a fene ez a rengeteg ember.

Nem balett

photo_camera Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Végre megszólalt a miniszterelnök, már nagyon hiányzott. Olyan ez, mint egy rémálom – mondta Orbán, akinek utat kellett mutatnia a megzavarodott tábornak. A botrányból azt tanulta meg, hogy a politikában az ökölvívás törvényei hasznosabbak, mint a balett szabályai. Egy államtitkára szerint K. Endre ügye előbb-utóbb úgyis kiderült volna - hangzik el a videónkban, amelyben Czinkóczi kolléga kérdezgeti a fideszeseket, Plankó kolléga meg elemezget.

Orbán egy utolsót még odaszúrt a leköszönő Nováknak az évértékelő beszédben: az elnök nem magyarázta meg döntését, mert azt nem is lehet. Köszönetet mondott neki, de a nyilvánosság előtt Novák lett a kegyelmi ügy fő felelőse. Az ellenzéki pártok szerint csak a lényegről nem beszélt a miniszterelnök: miért kapott kegyelmet K. Endre? De természetesen beszámoltunk a ki ülhet Orbán Viktor közelébe verseny aktuális állásáról is.

Ima a gyermekekért

photo_camera Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Ezt is megértük: egy politikai tüntetésen több mint 60 millió forintot gyűjtöttek az áldozatoknak, miközben Fabiny Tamás evangélikus püspök a Kossuth Rádióban, Fekete Károly református püspök a debreceni Nagytemplom szószékén emlékezett meg róluk. Keresztény blogunk arról ír, hogy most két református egyház van: az egyik a politikusoké, a másik a hívőké,

A kegyelmi ügy hatására a pártok egyre-másra állnak elő a javaslataikkal, és az áldozatok velük is egyeztetnének. Gyurkó Szilvia arra figyelmeztet, hogy nem kellene a pedofíliát a politikai ellenfelek megbélyegzésére használni, és „életveszély, ha a gyerekvédelmet csak kommunikációs eszközökkel próbálja meg valaki kezelni”.

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szerint le kellene cserélni a gyermekpornográfia kifejezést a Büntető Törvénykönyvben, mert az nem csak stigmatizálja a gyerekáldozatokat, de adott esetben újra is tudja traumatizáni őket.

Orosz melók

photo_camera Fotó: ERIC BRONCARD/Hans Lucas via AFP

A magyar kormány veszélyezteti a transzatlanti biztonságot, írják kétpárti határozati javaslatukban amerikai szenátorok, akik a svéd NATO-csatlakozás hátráltatása miatt érkeztek Budapestre, de Orbán túlzott oroszbarátságát és a Putyin elleni szankciók hátráltatását is a szemére vetik. Sajtótájékoztatójukon elmondták, hogy csalódottak, amiért a magyar kormány nem akart velük találkozni, nem nagyon fordult még elő ilyesmi.

Két nap alatt két mondat: végre reagáltak a kormánypártok Navalnij halálára. „Nem szabad feladnotok. Ha úgy döntöttek, hogy engem megölnek, az azt jelenti, hogy hihetetlenül erősek vagyunk” - mondta meggyilkolása esetére készített üzenetében az orosz ellenzék vezére. Oroszországban 400 embert vettek őrizetbe az emlékére szervezett megemlékezéseken, miközben a holttestét rejtegetik.

Putyin egyértelmű üzenetet küldött a müncheni biztonságpolitikai konferencia nyitónapjára Navalnij megölésével, mondta Zelenszkij. A helyszínről tudósító Takács Lili szerint arról beszélt, hogy az orosz-ukrán háború nem csak Ukrajna és Európa helyét és jövőjét határozza meg, ez valójában Oroszország háborúja a szabályok ellen.



