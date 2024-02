Finn kormányfő: Elfogadhatatlan, amit Orbán tesz, úgy tűnik, szándékosan segíti Putyint

„Nincs ok arra, hogy Svédország NATO-csatlakozását blokkolják. Svédország készen áll, és minden kritériumnak megfelel. Elfogadhatatlan, amit Magyarország tesz” – többek között erről beszélt a lengyel Rzeczpospolitának adott interjúban Petteri Orpo finn miniszterelnök. Azt mondta, hogy Svédországra igenis szükség van a NATO-ban idén, hogy biztosítsák a Balti-tengert.

Amikor ennek kapcsán rákérdeznek, hogy szerinte a magyar kormányfő a háborús agresszor Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetségese-e, a következő párbeszéd hangzik el:

– Amit Svédországgal szemben tesz, az Putyint segíti.

– Szándékosan segíti Oroszországot?

– Nem tudom, hogy mi a motivációja, de úgy tűnik, hogy igen.

A beszélgetésben később, Ukrajna uniós támogatásának akadályozása kapcsán is szóba kerül a magyar miniszterelnök. „Nagyon büszke vagyok arra, hogy két héttel ezelőtt az EU megállapodott abban, hogy 50 milliárd euróval támogatja Ukrajnát. Azért tettük ezt, mert 26 ország képes volt összefogni, és így nem tudta megzsarolni Orbán.”

Beszélnek arról is, hogy a V4 együttműködés mostanra befagyott Orbán miatt, erről Orpo azt mondja: „Korábban Lengyelország és Magyarország együttműködése akadályozta az unió egységét. Az új lengyel kormánynak köszönhetően sikerült legyőzni Magyarország vétóját az Ukrajna támogatásával kapcsolatban, ez nagyon fontos volt.”

A finn miniszterelnököt Navalnij orosz ellenzéki vezető haláláról is kérdezik (amiről az EU-tagok közül csak Magyarország hallgat). Azt mondja: „az orosz rezsim most túl messzire ment azzal, hogy megölte a leghíresebb orosz ellenzéki vezetőt, a szabad Oroszország rendkívül fontos alakját”.

Szerinte az orosz elnök minden eszközt be fog vetni, hogy hatalmon maradjon, ezért is kell mindenki felismernie, hogy Oroszország komoly biztonsági kockázatot jelent Európa minden országára. Azt mondta, hogy Finnország már felkészült egy esetleges agresszió visszaszorítására, de most már „egész Európának fel kell ébrednie”. A fegyveripart meg kell erősíteni, „mert azonnal segítenünk kell Ukrajnának”, emellett „közepes és hosszabb távon nagyobb védelmi képességekre van szüksége magának Európának”.