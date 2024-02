Zárt ajtók mögött tárgyalják az iskolai késelő diák ügyét

Zárt tárgyalást rendelt el a Fővárosi Törvényszék hétfő reggel a védelem kérésére annak a fiatal férfinak, B. B-nek az ügyében, aki 2022 október 10-én rátámadt egy diáktársára egy I. kerületi gimnáziumban, a Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikumban. Az ügyészség a férfit előre kitervelten elkövetett emberölés kísérletével vádolja.

A bíró, Ölvedy Emese úgy ítélte meg, hogy megáll: erkölcsi ok indokolja a nyilvánosság kizárását, védeni kell a mindössze 19 éves, beteg vádlott emberi méltóságát, jó hírnevét, különleges személyi adatait.

A perben nemcsak a vádlottra lesznek tekintettel, hanem a diáktársaira is. A sértettet képviselő ügyvéd indítványozta, hogy magát a megsérült tanulót, illetve a tanúk többségét, akik szintén diákok, csak július 3-a, az érettségi időszak lezárulta után hallgassák ki, mivel a procedúra „jelentős lelki megterhelést” jelentene számukra, és nekik most az érettségire kell koncentrálniuk. Az osztályfőnökük is ugyanezt kérte, a bíró pedig helyt adott a kérésnek.

Az előkészítő ülést az ügyben még nyilvánosan, sok kamera jelenlétében tartották meg hétfő reggel. B. B. a fejére húzta szürke pulóverének a kapucniját. Vallomást nem tett, nem ismerte be a bűncselekményt úgy, ahogy az a vádiratban szerepelt. Az ügyészség egyébként - a megszokott ügymenettől eltérően - nem is ajánlott meg viszonylag enyhébb büntetést teljes beismerés esetére.