Még a legjobb színészek munkáját is megnehezítik a debil történetek és párbeszédek

Mióta lakik egy újépítésű sorházban egy háromgyerekes, egyedülálló anya, aki takarításból él?

A tévében úgy kell megjeleníteni a csóróságot, hogy az egyébként újépítésű, belső kétszintes sorház amerikai konyhás nappalijában álló étkezőasztalnál az egyik legdrágább ikeás székből négy darab is van, de mind a négy darabot más-más színűre festették?

És attól jobban elhisszük, hogy valaki csóró és káosz az élete, ha a hűtője tele van hűtőmágnesekkel, és a polcokon rengeteg színes csetresz van?

Ha valaki szegény, akkor színes káoszban él?

Vagy ha színes káoszban él, akkor szegény?

A bolondos takarítónőket pedig onnan lehet azonosítani, hogy kócos, vörös hajuk van, és rózsaszín, ocelotmintás leggingsben járnak, folyamatosan rágóznak, a rágóból gigantikus buborékokat fújnak, és természetesen önfeledten táncolnak takarítás közben?

Sokkal, de sokkal több kérdés is felmerült volna bennem az RTL új sorozatának első két része után, ha lekötötte volna a figyelmemet, és nem kezdem el közben inkább az értesítéseket nézegetni a telefonomon, hogy elolvashassam, K. Endrét Etyek jelenlegi fideszes alpolgármestere, egy állami cég igazgatója védte az elsőfokú tárgyaláson. Pedig nagyon szerettem volna egy kicsit kicsekkolni a közéleti pokolból, de a Renitens című sorozattal ez sajnos nem sikerült.

Már rögtön a címe is egy rossz szóvicc, a Renitens főszereplőjét ugyanis Reninek hívják. Haha. Ő (egyébként Gáspár Kata) az a takarítónőként dolgozó, háromgyerekes egyedülálló anya, aki – mivel ez egy bűnügyi vígjátéksorozat – minden részben megold egy-egy gyilkossági ügyet, miután a rendőrség felkéri külsős tanácsadónak. Az elgondolással alapvetően nincs gond, millió hasonló krimisorozatot láttunk már, amiben a főszereplő nyomozónak fura szokásai vannak, mindenki hülyének nézi, látványosan kilóg a sorból, és azonnal feltűnik neki minden olyan apróság, ami más, tapasztalt nyomozónak nem tűnne fel. Ilyen volt nemrég a Poker Face is, ami az első öt rész után is nagyon ígéretesnek tűnt, utána viszont sajnos kicsit ellaposodott. De az még így, nagyon laposan is röhögve alázza az RTL új sorozatát, amit kizárólag klisékkel, viccnek szánt nem viccekkel és iszonyatosan unalmas bűnügyekkel szórtak tele.