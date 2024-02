Mit nyerne a NATO Svédországgal?

Svédország 200 éve van minden katonai szövetségen kívül, de Oroszország ukrajnai agressziója semleges álláspontjának feladására késztette, így 2022 májusában hivatalosan is jelezte, hogy csatlakozna a NATO-hoz. Ezt majdnem két évvel később már csak a fideszes parlamenti képviselők akadályozzák. Nem tudni, mit akar valójában a Fidesz a svédektől, az viszont világos, hogy a svéd NATO-csatlakozás katonai szempontból milyen előnyökkel járna a szövetség számára. Svédország már most is olyan közel áll katonai szempontból a NATO-hoz, amennyire csatlakozás nélkül állhat: közös hadgyakorlatokat tartanak, a hadsereg részt vesz a NATO-missziókban, a csatlakozással viszont mindez új szintre emelkedne.

A legjelentősebb változás talán az információmegosztásban és a döntéshozatalban való részvétel terén lenne. Az információmegosztás valószínűleg már eddig is kiterjedt volt a svéd–NATO-viszonylatban, csatlakozás esetén azonban az eddigi esetleges korlátozások is eltűnnének, és a NATO minősített anyagaihoz tagállami szintű hozzáférést kapna Svédország is. A másik fontos változási pont lenne, hogy a svédek a döntéshozatali struktúrába is bekerülnének.



Ha végignézzük a svéd haderő képességeit, a védelmi iparában rejlő lehetőségeket, valamint a svéd kormány védelmi politikáját, egyértelműen látszik, hogy Svédországgal nem potyautast venne a nyakába a NATO.