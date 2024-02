Sosem vágyott politikai karrierre, most mégis férje nyomdokaiba lép Navalnij özvegye

„Helló, itt Julija Navalnaja” - köszönt be elhunyt férje ismertté vált nyitómondatával Alekszej Navalnij özvegye hétfőn közzétett videójában. „Nem kéne most itt lennem. Nem kéne rögzítenem ezt a videót. Valaki másnak kellene a helyemen ülnie. Azonban ezt a valakit Vlagyimir Putyin megölte” - mondja a nő fájdalommal teli, de szigorú tekintettel a kamerába. Azzal folytatja, hogy Putyin nem csak tőle vette el a férjét, de meggyilkolásával az oroszoktól is el akarta venni a reményt, a szabadságot és a jövőjüket. Majd bejelenti, folytatni fogja azt, amit a férje elkezdett.

„Vlagyimir Putyin megölte a férjem. Alekszej megölésével az én egyik felemet is elpusztította - a szívem és a lelkem egyik felét. De a másik fele még megvan, és azt mondja nekem, hogy nincs jogom feladni. Folytatni fogom Alekszej Navalnij munkáját, a hazánkért való harcot.”

link Forrás