Amikor a jóságos fideszesek megbocsátottak a gaz svédeknek

KEGYELMI ÜGY

Balog Zoltán már 2012-ben kapott jelzést az ombudsmantól a bicskei gyerekotthonban történtekről: a 2011-12-ben történtek egy sor hiányosságra világítanak rá a gyerekvédelmi rendszerrel kapcsolatban. De mit jelent az, hogy Balog lemondott a zsinat lelkészi elnökségről?

photo_camera Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Novák Katalin tavaly nyáron K. Endre erdélyi falujában nyaralt: az államfői hivatal szerint a családi nyaraláson nem került szóba a kegyelmi ügy.

A DK szerint sosem fordult még elő, hogy az Orbán-kormány a mentőszolgálatot arra utasította volna, hogy a demokratikus jogukkal élő tüntetők egészségügyi ellátását megvonja, de az Országos Mentőszolgálat szerint a szabad kapacitásaikat már lekötötték.

„Most Feri Orbán torkára rakja a kést, és azt suttogja, közvetlen elnökválasztás, hasta la vista, baby” – mondta Pottyondy Edina, a múlt pénteki tüntetést szervező youtuber ugyanis nem érti, hogyan jött a bicskei gyerekbántalmazás ügyéből a közvetlen elnökválasztás követelése.

„Áruló volt-e von Stauffenberg a Hitler elleni merényletnél?” – tette fel a kérdést Magyar Péter, akiről a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke azt mondta, nem fenyegették meg a titkosszolgálatok a Karmelitában. Magyar szerint nem is a titkosszolgálatok emberei tárgyaltak vele, hanem egy miniszter.

Hat áldozat összefogott, hogy megjavítsák a gyermekvédelmi rendszert: először szakemberekkel akarnak beszélni, és csak utána vonnák be a politikát, mert egyelőre az is kérdés, hogy a társadalom egyáltalán tisztában van-e a bántalmazás fogalmával.

Pintér Sándor és a fideszesek nem mentek el a népjóléti bizottság ülésére, ahol a gyerekvédelemről lett volna szó.

Keresztény Zoltán most a Kálvin téri református templom előtt lépett akcióba.

BELFÖLD

Megenyhült a Fidesz frakciója, támogatja a svéd NATO-csatlakozást, hétfőn már szavazhat róla a parlament. Összeszedtük a képviselőcsoport szuverenitásharcának 14 nagy pillanatát. Írtunk arról is, hogy mit nyerne a NATO Svédországgal. A pénteken Budapestre látogató svéd miniszterelnök szerint nem olyan nagy ügy az a magyar Gripen-üzlet, amit nálunk a NATO-csatlakozás ellenértékeként tálalnak. Menczer Tamás szerint sajnos gerinc nem jár a NATO-csatlakozáshoz.

photo_camera Gondtalan fideszes delegáció 2023. március 7-én Stockholmban: Győri Enikő, Saller-Baross Ernő, Németh Zsolt, Hende Csaba Fotó: CAISA RASMUSSEN/TT News Agency via AFP

A júniusi választások kampánya előtt súlyos büntetést kapnak az Állami Számvevőszéktől az ellenzéki pártok, a mostani 90 milliós mellé még egy 450 milliós bírság is jöhet. Az ellenzék szerint ezzel megkapták a kormánytól a novicsokot. Az ÁSZ elnöke azt is elmondta, hogy a CÖF és a Megafon azt mondta, nem működtek együtt a Fidesszel, így náluk nem is találtak szabálytalanságot.

Vád alá helyezték Sz. atyát, aki után kislányokkal szemben elkövetett szexuális erőszak miatt nyomoztak: Kocsis Fülöp érsek korábban koholt vádról beszélt és nem hitt az egyik áldozatnak, a papot pedig csak hónapokkal a 444 cikkének megjelenése után tiltotta el a fiatalkorúakkal való kapcsolattartástól. Sz. atyára 12 év fegyház várhat, ha beismeri a bűnösségét.

Rákay Philip mindenkit megnyugtat, a Petőfi-film 12 pontjából nem húzta ki a sajtószabadságról szólót: a producernek elege van abból, hogy a filmek jelentős része görbe tükröt állít a magyarok elé, a rendszerváltás utáni filmek 70 százalékát ki lehetne dobni.

Megvan a Fidesz egri polgármesterjelöltje.

A DK és a Momentum-LMP után az MSZP is saját jelöltet indít a győri előválasztáson.

A 24 szerint Pokorni Zoltán kiszáll a politikából, és az eddigi helyettese lehet a fideszes jelölt.

Videó készült arról, ahogy két fideszes városvezető összeverekedett egy keceli kocsmában.

GAZDASÁG

Hiába az állami támogatások, idén még a tavalyinál is jobban vissza fognak esni a lakásépítések, majdnem 40 százalékkal bezuhantak az új építések engedélykérelmei.

Újabb egykori Orbán-céget tüntetnek el: Orbán Viktor apja több 100 millióval szállt ki a cégből, aminek az új tulajdonosa jókora hitelt vett fel, hogy kifizesse Orbán Győzőt, most pedig felszámolja a céget.

photo_camera Orbán Győző és felesége a parlamentben 2022-ben. Fotó: Németh Dániel/444

Az ukrán mézre már nem vonatkozik a behozatali tilalom, mert a kormány közel fél év alatt belátta, hogy ezzel csak árt a magyar mézfeldolgozóknak.

Bilincsben vitték el Iványi Gábor egyházának lelkészét, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség gazdasági vezetőjét.

OROSZORSZÁG/UKRAJNA

Avgyijivkában bent maradtak a sebesültek, akik három napig várták, hogy kivigyék őket, de nem sokkal később már csak a holttesteiket tudták azonosítani. Az ukrán főügyészség eljárást indított ukrán hadifoglyok kivégzésének gyanújával.

Két hétig még biztosan nem adják ki Alekszej Navalnij holttestét, az anyja – aki szerint arra várnak, hogy kiürüljön a fia szervezetéből a novicsok nevű idegméreg – a sarkvidéki börtönkolónia mellől kérte Putyint, hogy adják ki neki Navalnij holttestét. (Budapesten öt év múlva lehet Navalnij utca, mert bár Karácsony Gergely támogatja, de egy fővárosi rendelet szerint ennyit kell várni.) Julija Navalnaja több mint 20 évig volt támasza és társa a férjének, és bár sosem vágyott politikai karrierre, most mégis a férje nyomdokaiba lép.

photo_camera Julija Navalnaja az EU-s külügyminiszterek találkozóján 2024. február 19-én. Fotó: Európai Tanács/Anadolu via AFP

Putyin tagadja, hogy űrbe telepített nukleáris fegyvereket fejlesztenének, Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter szerint az erről szóló amerikai állítások célja az amerikai törvényhozók megijesztése.

Hazaárulással gyanúsítanak egy amerikai–orosz nőt, akit a tavaly letartóztatott amerikai újságíróhoz hasonlóan Jekatyerinburgban vettek őrizetbe.

Putyin egy 6 tonnás luxusautószörnyet ajándékozott Kim Dzsongunnak.

Az oroszok állnak az észt miniszter és újságíró autója elleni támadás mögött.

Moszkva nemkívánatos szervezetnek minősítette a Szabad Európa Rádiót.

KÜLFÖLD

Közel 30 év után szétégve, darabokra törve tér vissza egy műhold: a 2010-es ajkai vörösiszap-katasztrófa után az ERS-2 radaradatai mutatták ki, hogy a gát már évek óta süllyedt.

photo_camera Az ERS-2 a kilövése előtt Forrás: Wikipedia

Özvegyét vádolják a haiti elnök elleni merénylettel, szerinte koncepciós per készül ellene.

Csak egy kis utánpótlásért kötött ki egy állatszállító hajó, most húgyban-trágyában tartott marháktól bűzlik Fokváros.

BORÍZŰ HANGOK

Török színekben indulna az olimpián a dopping miatt eltiltott világbajnok magyar kajakos: Takács Tamara az egyik legígéretesebb magyar kajakos volt, de a visszatérése után nem tudott bekerülni a válogatottba.

photo_camera Takács Tamara a győzelem után a kajak egyesek 500 méteres döntőjében a plovdivi kajak-kenu Eb-n 2017. július 16-án. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA