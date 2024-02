Megszületett a megállapodás az újabb szankciós csomagról

Megszületett a megállapodás a 13. uniós szankciócsomagról, közölte az uniós soros elnökségét betöltő Belgium testülete az X-en. Szerintük „ez az egyik legszélesebb körű” szankciós csomag azok közül, amelyeket az EU jóváhagyott.

A Reuters tudósítása szerint közel 200 szervezet és magánszemély kerül büntetőlistára, új ágazati intézkedések azonban nem várhatók. A csomagot hivatalosan február 24-én, az Ukrajna elleni orosz invázió kezdetének második évfordulóján hagyhatják jóvá.

A belga soros elnökség tájékoztatása azt is jelenti, hogy Magyarország is beadhadta a derekát, hiszen öt napja még – a Financial Times információi szerint – hazánk képviselete volt az egyetlen uniós tagország, amely nem támogatta a 13. szankciócsomagot. Hétfőn Szijjártó Péter így fogalmazott erről Brüsszelben: „Kigyomlálásra került minden, magyar érdekeket sértő elem az Oroszországgal szembeni tizenharmadik európai uniós szankciós csomagból, amely ugyanakkor nem visz közelebb az ukrajnai békéhez, pusztán látszatintézkedés.”