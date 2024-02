Orbán Viktor a pedofil igazgató jelenlétében döbbent meg azon 2002-ben, hogy köztörvényes bűnözőket hoznának ki a börtönből a választások után

„Ma a szabadságot elsősorban az fenyegeti, hogy megengedhetővé vált Magyarországon, hogy köztörvényes bűnözőket a választások után kihozzanak a börtönből.”

2002 szeptemberében mondta ezt a mondatot Orbán Viktor Bicskén, azon a kampányrendezvényen, ahol a Fidesz elnöke az Összefogás a Városért Egyesület 2002 nevű helyi szervezet jelöltjeinek kampányolt. Az egyesület listáját az a Vásárhelyi János vezette, aki a bicskei gyerekotthon vezetőjeként súlyos pedofil bűncselekményeket követett el a rábízott gyerekekkel szemben és akinek segítőjét, K. Endrét tavaly köztársasági elnöki kegyelemben részesítette Novák Katalin.

A 2002-es kampányeseményről valaki készített egy videót, amit most eljuttatott a Gulyáságyú Médiának. Ezen látszik, hogy a szomszédos Felcsútról érkező miniszterelnököt nagy szeretettel fogadták Bicskén. Ő maga pedig készséggel kampányol Kelemen Andrásnak, az akkor MDF-es, később fideszes országgyűlési képviselőnek, aki a polgármesteri címre pályázott és listavezetőként Vásárhelyit is bemutatják a közönségnek Orbán felszólalása előtt. Mi most a fent idézett mondathoz helyeztünk el egy markert, de a kilencperces felvétel az egész fórumot bemutatja:

Orbán kampányolása és a civil szervezet helyzetbe hozása működött, a helyi gyermekotthont 1990 óta vezető Vásárhelyi könnyedén nyerte a választókerületét Bicskén belül. Ezután 2002 és 2010 között az önkormányzati képviselő-testületben is ott ült, ahogy erről korábban már írtunk.

Vásárhelyi mellett a civil egyesület listáján szerepelt Tiborcz Péter, Tiborcz István testvére is. Tiborcz Péter nyíltan fideszes volt már ekkorra, a párt fizetett hirdetésben tette közé a megyei napilapban a támogatói listáját, a névsorban ott volt ő is. Bicskén a Fidesz híján Vásárhelyi egyesületében talált listahelyre Tiborcz.

2010-tól Vásárhelyi már nem indult a választáson. A gyermekotthonban az első ügy 2011-ben pattant ki, az intézmény két dolgozója fel is jelentette az igazgatót, gyerekeket is meghallgattak, de a vallomásokat visszavonták, így az eljárást megszüntették.

2015-ben Vásárhelyi a Fővárostól kapott Bárczy István-díjat – az ombusdman ajánlásai ellenére –, pedig tudtak a 2011-es előzményekről. (A bicskei gyermekotthon 2013-ig fővárosi fenntartásban volt.)

A Telex birtokába került felterjesztésben Bagdy Gábor volt KDNP-s főpolgármester-helyettes azt írta, V. János igazgató „úttörő szerepet vállalt az állami gondoskodásban élők egyéni, személyre szabott megsegítésében”. Vásárhelyi a Bárczy István-díjat a 2015. június 5-én a fővárosi pedagógusnap alkalmából meg is kapta. Azt nem Tarlós István akkori főpolgármester vagy a felterjesztő KDNP-s Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes, hanem Szentkirályi Alexandra akkori főpolgármester-helyettes (ma kormányszóvivő) adta át neki.

Vásárhelyi 2016. augusztus 20-án Balog Zoltán felterjesztésére, Orbán Viktor javaslatára, Áder János jóváhagyására állami kitüntetést is kapott. A Magyar Bronz Érdemkereszttel tüntették ki, „a hátrányos helyzetű gyermekek nevelése és önálló életre való felkészítése iránti példaadó elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként”. A kitüntetést Lázár János adta át, mert Balog Zoltán a riói olimpián volt.

Ezután nem sokkal lett öngyilkos a bicskei gyermekotthon egyik lakója, a nyilvánosság pedig az RTL Házon kívül című műsorában, Moskovics Judit munkájának köszönhetően bemutatta a gyermekotthonban történt bűncselekményeket. A műsornak nyilatkozva Julián és Levente névvel és arccal vállalta, hogy az intézet igazgatója éveken át szexuálisan zaklatta, molesztálta őket.

Vásárhelyi ellen nyomozás indult, az igazgatót az Orbán család céges ügyeiben eljáró ügyvéd képviselte a perben, aminek a végén 8 évet kapott. (A főváros visszavonta a kitüntetést, ahogy Bicske is a díszpolgári címet, az érdemkereszt esetében ez nem történt meg.)

A pedofil erőszak miatt indított eljárás mellett elindult egy másik is. Az arról szólt, hogy Vásárhelyi a helyettese, K. Endre segítségével rá akarta venni a gyerekeket arra, hazudjanak a velük történtekről, vonják vissza korábban tett vallomásaikat. Ebben is elítélték őket, K. Endre 3 év 4 hónap börtönt és hosszú idejű eltiltást kapott. De Novák Katalin tavaly köztársasági elnöki kegyelemben részesítette – ahogy azt elsőként megírtuk egy héttel ezelőtt. Vásárhelyit az ehhez kapcsolódó tárgyaláson is Szmulai István védte.

Nemcsak Vásárhelyi János, hanem a kegyelmi ügy főszereplője. K. Endre is otthonosan mozgott a Felcsúti környéki fideszes világban. Itt is halványulnak már a nyomok. Mindenesetre Balog Zoltán annyit elismert, hogy Novák Katalin tanácsadójaként támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét, bár szerinte a végső döntés nem az övé volt.

Arról, hogy most milyen a korábban erősen Vásárhelyi-párti bicskei közhangulat, ebben a cikkben írtunk.