Az orosz hatóságok titokban akarják eltemettetni Alekszej Navalnijt

Hat nappal a fia halála után megmutatták Ljudmila Navalnajának az orosz hatóságok Alekszej Navalnij holttestét. Ezt Navalnaja egy Youtube-ra feltöltött videóüzenetben jelentette be. A nyomozók azt mondták neki, hogy a fia halálának az oka ismert, a szükséges orvosi és jogi dokumentumok is elkészültek. Bár a törvény szerint a hatóságoknak a holttestet azonnal át kellett volna adniuk az anyának, ezt most sem tették meg.

Navalnaja szerint ehelyett megzsarolták, a nyomozók titokban akarják eltemetni Navalnijt. A nőnek azt mondták, ha nem egyezik bele, akkor csinálnak valamit Navalnij testével.

Ljudmila Navalnaja február 19-én jelent meg a Szalehard városában található egyetemi kórház halottasházánál, az épületbe azonban nem engedték be. Másnap a mellől a sarkvidéki börtönkolónia mellől jelentkezett be, ahol Navalnij raboskodott. Közvetlenül Vlagyimir Putyintól kérte, hogy adják ki neki a holttestet.

A legismertebb orosz ellenzéki február 16-án, 47 éves korában, a börtönben vesztette életét. A reggeli séta után lett rosszul, majd elvesztette az eszméletét és meghalt. Másnap felkerült az internetre videóüzenete, amit arra az esetre hagyott, ha megölnék. Navalnijt 2020-ban novicsok idegméreggel mérgezték meg. A Kreml gyilkossági kísérletét túlélte, 2021 januárjában azonban a figyelmeztetések ellenére visszatért Oroszországba, ahol börtönbe zárták.

(via Meduza)