NER-közeli tanácsadócég tulajdonosa lett Magyar Péter

Tanácsadócéget vett a nevére Magyar Péter, a kegyelmi ügybe belebukott, a közéletből távozott volt igazságügyi miniszter, Varga Judit exférje – vette észre a hvg.hu a napokban megjelent Cégközlönyben. Magyar különös módon lett az egyik fontos mellékszereplője a cikkünk nyomán kirobbant kegyelmi botránynak.

Az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt.-t Császár Dániel, a Miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára alapította 2020-ban, aki bő két éven át a közbeszerzésekért felelt: stábjával ő dolgozta ki a közbeszerzési törvény 2016-os módosítását, ami több ponton is felmentést adott az államnak a pályázati kiírások alól. Az ügyvéd a lap szerint pont aznap – tavaly november 30-án – lett a cég tulajdonosa, amikor Lázár János miniszter vezérigazgató-helyettessé fokozta le Kruchina Vincét, és Magyart is menesztették a Volánbusz igazgatóságából.

Császár másik működő cége, a Stratilex közbeszerzési tanácsadással foglalkozik. Az LLM két másik korábbi tulajdonosa a 2006-os utcai csatározásokban megsebesült Kruchina Károly, aki jelenleg is a Nemzeti Sportügynökség felügyelőbizottsági elnöke, és Palatinus-Woth Márton, aki az egykor miniszterelnökségi megbízásból Varga Juditnak kommunikációs tréningeket tartó PlanB igazgatója.

photo_camera Magyar Péter a Partizánban Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Magyar a vezérigazgatói posztot is átveszi a cégben – ami eddig nem végzett érdemi tevékenységet.

Az ügyvéd az elmúlt két hétben először azzal keltett feltűnést, hogy a NER-hez köthető emberként, állami cégek igazgatósági tagjaként egy nyilvános poszt alatti kommentjében azt írta, valószínűleg többen is hibáztak K. Endre kegyelménél. Ennél is nagyobbat szólt, amikor a két vezető politikus lemondása után bejelentette, lemond állami céges pozícióiról. Ekkor ezt is írta:

„Egy percig sem akarok olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak, ahol Tónik, Ádámok és Barbarák vígan röhöghetnek a markukba, miközben gondolkodás nélkül feláldozzák azokat, akik ellentétben velük soha nem a saját anyagi érdekeikért, hanem a hazájuk érdekében és a honfitársaikért dolgoztak”.

Végül egy újabb Facebook posztban jelentette ki, hogy tudja, hogy most minden eszközzel megpróbálják majd vádolni, lejáratni, ellehetetleníteni. A független sajtót azóta körbeturnézó Magyar lejáratására a Megafon öt nap alatt húsz millió forintot költött.