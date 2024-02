Orbán Ráhel évfolyamtársából miniszteri biztos lett

photo_camera Jakab Zsófia és Tiborcz István Tusványoson Fotó: Németh Dániel/444

Jakab Zsófiát a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Nagy Márton

A kreatívipar világszerte a gazdaság gyorsan fejlődő és gyorsan bővülő ágazatának számít, amely a növekedés egyik motorja - írja a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárcavezető a miniszteri biztostól elvárja, hogy tárja fel az iparág fejlesztésének lehetőségeit, tegyen javaslatokat a növekedési potenciál kiaknázására, az ellátási láncok hatékony fejlesztésére, továbbá a nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazására.

A miniszteri biztos ehhez kapcsolódóan felel többek közt a kreatívipari ágazati és vállalkozásfejlesztési programok megtervezésének és végrehajtásának koordinációjáért, a nemzetközi kreatívipari márkák magyarországi piacra lépésének ösztönzéséért és a hazai kreatívipari vállalkozások külpiacra lépését támogató politikák összehangolásáért. A Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. közvetlenül a Nemzetgazdasági Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásába kerül, amelynek szakmai koordinációjáért a miniszteri biztos felel - olvasható a közleményben.

Ami nem szerepel az közleményben: hat éve Orbán Ráhel ismerősei foglalták be a legfontosabb helyeket az állami divatiparban, akiknek valahogy sikerült kijárni az állami milliárdokat maguknak és a rátermett divatcégeknek. Köztük volt Jakab Zsófia is, akit a legjobban fizetett állami cégvezetők között is megemlítettünk, hiszen a Design Ügynökség vezérigazgatójaként 1,5 milliót, a Magyar Turisztikai Ügynökség marketing és kommunikációs vezérigazgató-helyetteseként pedig 2,5 millió forintot keresett a fáradhatatlan szakember.