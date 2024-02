Orbán Viktor bruttó 6,3 millió forintért dolgozik márciustól

Idén sem panaszkodhatnak a parlamenti képviselők: noha a gazdaság 2023-ban nem teljesített valami fényesen, a reálbérek pedig éves viszonylatban csökkentek, a fizetésük ezúttal is jelentős összeggel fog emelkedni. Most tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal, hogy hogyan alakultak a bruttó átlagkeresetek 2023-ban. A friss adatok szerint az éves bruttó átlagbér 14,2 százalékkal 571 200 forintra emelkedett, ez pedig kulcsfontosságú a képviselők bérét illetően is. Egy 2018-as törvénymódosítással ugyanis az előző évi bruttó átlagbérhez kötötték a képviselői fizetéseket, így gyakorlatilag automatikussá válik számukra a fizetésemelés.

