Vidéki prókátor: Előbb voltam konzervatív, mint Orbán Viktor, és talán előbb lettem Fidesz-tag, mint Novák Katalin

Újabb poszttal jelentkezett a Vidéki prókátor Facebook-oldal, vagyis a kegyelmi döntést leleplező ügyvéd. Az első bejegyzés február 21-én „ Hogyan és miért robbantottam ki a kegyelmi botrányt?" címmel jelent meg az oldalon.

Ezúttal arról írt, miért lett a NER kritikusa, és miért érezte fontosnak, hogy felhívja a független sajtó figyelmét az elnöki kegyelemre.

A továbbra is inkognitóban lévő forrás önmagát Fidesz-árvaként, a nemzeti jobboldali közösség régi tagjaként írta le magát. Egy olyan embernek, aki előbb volt jobboldali és konzervatív, mint Orbán Viktor, és talán előbb lett a Fidesz tagja, mint Novák Katalin. A NER-nek ugyanakkor saját bevallása szerint sosem volt részese, mert azt a gyomra egy pillanatig sem viselte volna el.

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Fiatalon lépett be az MDF-be, és azonnal lelkes „antallista" lett. Ma is annak tartja magát, posztja szerint a haláláig az is marad.

Később Orbán híve lett, hitt a nemzeti oldal új, nagy reményű vezérében. A 2002-es választási vereség után a Fideszbe is belépett, mert úgy érezte, neki is tennie kell valamit a nemzeti oldal újbóli sikeréért.

A 2010-es Fidesz-győzelemnek nagyon örült. Hamar csalódnia kellett viszont, mert a párt körül jellemtelen és gátlástalan hiénák jelentek meg, akik úgy fedezték fel magukban hirtelen a jobboldalit, mint annak idején a kommunisták önmagukban a szociáldemokratát.

Emellett nagypofájú vállalkozók is érkeztek a pártba, akik pénzzel is támogatták a szervezetet. A forrás szerint ők alkotják ma is a NER „ocsmány, mindent átszövő feudális vidéki struktúrájának személyi állományát".

A forrás szerint Orbán hatalomra kerülése után nekiállt leépíteni a jogállamot. Ezt azért tehette meg, mert hatalmát nem korlátozták a közmorálból és közfelfogásból eredő korlátok. Magyarország így pártállammá vált, ahol már csak a bíróságok működnek a kormánytól függetlenül.

A forrás szerint „újra a bűzlő kádári posványban élünk, csak most éppen Orbánnak hívják az aktuális Kádárt. Orbán politikai propagandája a lehető leprimitívebb és legvulgárisabb üzeneteivel tudatosan a társadalom legkevésbé művelt, legkevésbé iskolázott és legkevésbé polgárosodott rétegeit célozza".

Orbán szerinte tudatos döntést hozott, amikor nem titokban tette Magyarországot az EU legkoruptabb országává. A legszűkebb környezetét tette milliárdossá, ezzel is üzenve a társadalomnak, hogy mindent megtehet vele.

A forrás szerint „ma ott tartunk, hogy egy egészséges erkölcsiséggel és az átlagosnál magasabb intelligenciaszinttel rendelkező, az aljasságot és a hazudozást közömbösen elviselni nem képes magyarnak a mentális egészsége megőrzése érdekében tudatosan távol kell tartania magát a hazája miniszterelnökének megnyilvánulásaitól".

Végül azt írta, hogy Orbán nem fogja elkerülni a büntetést. Legkésőbb a mennyei ítélőszék kiszabja majd rá, arányosan az elkövetett bűneivel.