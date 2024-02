Nehezen betartható ígéretekre kap meg Lengyelország 137 milliárd eurónyi uniós forrást, Magyarország egyedül marad az EU-s szamárpadban

Az Európai Bizottság kezdeményezi a Lengyelországnak járó, befagyasztott uniós források feloldását - jelentette be Ursula von der Leyen bizottsági elnök Varsóban. A helyreállítási alapból és a kohéziós támogatásokból összesen 137 milliárd euróról van szó, és még az EP-választások előtt - sajtóértesülések szerint már áprilisban - lezárhatják a 7. cikk szerinti eljárást is Lengyelországgal szemben. Ezzel a Tusk-kormány legfőbb választási ígérete teljesülhet, Magyarország pedig egyedül maradhat az Európai Unió szamárpadjában.

A legsúlyosabb EU-s belső szankció, az uniós döntéshozatalból való felfüggesztést lehetővé tevő 7. cikk szerinti eljárás még 2017-ben, Magyarország előtt indult meg Lengyelországgal szemben az alapvető uniós értékek megsértése, a bíróságok függetlenségét fenyegető igazságszolgáltatási reform, illetve a média függetlenségét aláásó átalakítások miatt. Mivel ennek életbe léptetéséhez tagállami konszenzus kellene, a gyakorlatban ez soha nem fenyegette egyik országot sem, inkább szimbolikus és politikai jelentősége volt. Az uniós támogatások befagyasztása azonban Magyarországhoz hasonlóan Varsó számára is húsbavágó volt.

A kohéziós támogatásokból önmagában 76 milliárd euró járna ebben a ciklusban a lengyeleknek, amivel az egész EU-ban ők lennének a legnagyobb kedvezményezettek. Már ha hozzáférhetnének ezekhez a pénzekhez.

A helyreállítási alapból összesen 59,8 milliárd euró (ebből 25,3 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, és 34,5 milliárd euró pedig kedvezményes kamatozású hitel) jutna a lengyeleknek. Decemberben, néhány nappal a Tusk-kormány megalakulása után ebből 5 milliárd eurót már feloldottak, most pedig első körben további 6,3 milliárd euró jöhet. Év végéig lengyel remények szerint összesen 18 milliárd euró érkezhet, és sietniük kell, hiszen a helyreállítási alap forrásait 2026-ig el kell költeni, így Lengyelország már most is időszűkében van.

Francia-német-lengyel tengely és politikai ígéretek

A nyolc évnyi jobboldali PiS-kormányzás után az októberi parlamenti választásoknak köszönhetően a hatalomba visszatérő Donald Tusk már a kampányban is arról beszélt, hogy a jogállam helyreállításával egyetlen nap alatt megszerzi majd az uniós forrásokat, és Brüsszelben sem csináltak nagy titkot belőle, hogy ha az új kormány teljesíti az ehhez szükséges mérföldköveket, nem lesz akadálya a támogatások folyósításának.

photo_camera Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Ursula von der Leyen bizottsági elnök pénteken Varsóban. Anadolu Omar Marques / AFP

A Bizottságtól végül most kapták meg a zöld lámpát (ehhez még kell az Európai Tanács jóváhagyása is, ez várhatóan egy hónapon belül meglesz), azon a héten, amikor Tusk hivatalosan is bejelentette, hogy pártja von der Leyen biztossági elnök újraválasztását támogatja a júniusi EP-választások után is.