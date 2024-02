Az uniós nyilatkozat, amit blokkolt Magyarország

„Továbbra is egységesek maradunk, és hűek leszünk ígéretünkhöz, hogy támogatjuk Ukrajnát, ameddig csak szükséges, mindezt tesszük az ukrán népért, az európai békéért és biztonságért, valamint a szabályokon alapuló nemzetközi rend érvényesüléséért” - áll abban az uniós nyilatkozatban, amit blokkolt Magyarország. Az ukrajnai háború kitörésének második évfordulójára közös nyilatkozatott tett volna az Európai Unió, de a magyar vétó miatt végül Charles Michel, az Európai Tanács, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság, és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke neve alatt jelent meg.

„Ez a tragikus évforduló Oroszország Ukrajnával szembeni, a nemzetközi jogot és az ENSZ Alapokmányát nyilvánvalóan sértő, teljes körű agressziós háborújának évfordulója. Két év erőszak, brutalitás, terror és pusztítás. Soha nem fogjuk elfelejteni a támadás kezdete okozta megrázkódtatást, a borogyankai, bucsai, mariupoli események borzalmait”



- írták. Az uniós vezetők megerősítették, hogy az EU továbbra is foglalkozik Ukrajna sürgető katonai és védelmi szükségleteivel, és ígéretet tettek, hogy fokozzák az Oroszországra gyakorolt nyomást. Kijelentették:

„Oroszország és vezetése kizárólagos felelősséggel tartozik ezért a háborúért és annak globális következményeiért, valamint az elkövetett súlyos bűncselekményekért. Továbbra is eltökéltek vagyunk abban, hogy felelősségre vonjuk őket, többek között az agresszió bűntettéért is.”

photo_camera Fotó: ANATOLII STEPANOV/AFP

Félezer újabb szankció Oroszország ellen

500 újabb szankciót vezet be az Egyesült Államok Oroszország és oroszországi személyek ellen a háború és Navalnij halála miatt, jelentette be pénteken a Fehér Ház. A büntetőintézkedések többek közt a pénzügyi szektort, a hadiipart és olyan embereket érint, akik közreműködtek Navalnij bebörtönzésében. A háború második évfordulójára készülve Joe Biden ismét sürgette a Kongresszust, hogy fogadja el az Ukrajna katonai támogatását is tartalmazó törvényjavaslatot.

photo_camera Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN/AFP

Ellentámadást ígér Zelenszkij

„Jelenleg a védekezés is nagy kihívás, de meglepetéssel készülünk az oroszoknak,” jelentette ki az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij hozzátette: mindeközben új ellentámadást készítenek elő, de annak kivitelezése még sok mindentől függ. Ukrajnának rendkívül fontos lenne az amerikai Kongresszusnak támogatása.

"Túlélnek-e az ukránok a kongresszus támogatása nélkül? Természetesen igen, de nem mindannyian. Még nem tudjuk, milyen ára lenne ennek Ukrajna számára, és azt, hogy a világ készen áll-e erre. Ez mindenki számára tragédia volna, nem csak az ukránoknak"

- mondta.