Belencsák István nyerte a fideszes belharcot, ő lesz a párt polgármesterjelöltje Körmenden

Belencsák István alpolgármester lesz a Fidesz polgármesterjelöltje Körmenden, írja az Úgytudjuk.hu. A döntést hamarosan be is jelenti a párt.

Tavaly nyáron fordult szembe egymással Bebes István fideszes polgármester és Belencsák István alpolgármester, amikor kiderült, hogy saját alpolgármestere akarja leváltani Bebest. Bebes 2002 óta vezeti a várost, de tekintélye és támogatottsága megroppant. Utódjának a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnökét, Szabó Barnát jelölte ki, aki azonban nem tagja a pártnak, írja a lap. A helyi Fideszben változást akarók pedig inkább a párttag Belencsákot támogatták, sem mint a külsős Szabót.

A körmendi Fidesz több tagja közölte Bebessel, hogy nem őt, hanem Belencsákot indítják a jövő évi önkormányzati választáson. A polgármester ebbe a döntésbe nem akart beletörődni: kilátásba helyezte, hogy a Fidesz támogatása nélkül, függetlenként is elindul. A városban szoros lesz a verseny, civilként indul majd Patonay Imre is, aki 2019-ben mindössze 90 szavazattal maradt le Bebes mögött. (via nyugat.hu)