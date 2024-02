Egyhavi fizetéssel kevesebbért dolgoznak Szabolcsban, mint Budapesten

Évről évre egyre mélyebb a bérszakadék Magyarországon a legmagasabb és a legalacsonyabb nettó átlagfizetést jegyző vármegyék között - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal frissített adatsorából. A kiemelkedően a legtöbb pénzből hagyományosan a fővárosban dolgozók élhetnek, míg a legkisebb összegből Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kell kijönniük a munkavállalóknak.

Forintosítva ez azt jelenti, hogy Budapesten tavaly 463 286 forint volt az átlagos nettó bér, míg a legkeletibb vármegyében 271 320 forint. A differencia több mint 191 ezer forint, ami néhány ezer forint híján egyhavi garantált bérminimumnak megfelelő összeg. Egy évvel korábban a különbség még „csak” 172 ezer forint volt. Ugyanakkor százalékosan nézve is egészen elkeserítő a helyzet, hiszen Budapesten 71 százalékkal magasabb bérért dolgoznak az alkalmazottak átlagosan, mint Szabolcsban. Annak ellenére alakult ki egyébként ez a helyzet, hogy tavaly Szabolcsban az átlagos nettó bér valamivel nagyobb mértékben emelkedett (14,2 százalékkal), mint a fővárosban (12,9 százalék); ilyen tempóval azonban még nagyon sokáig tarthat majd a felzárkózás.

A bérszakadék mélységét jó mutatja az a tény is, miszerint

a legkeletibb vármegyében most vihetnek annyit haza a dolgozók, mint amennyit Budapesten 2018-ban kerestek az alkalmazottak. A különbség egyébként egyáltalán nem alaptalan, hiszen míg a főváros magasan az ország legfejlettebb területe, addig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a vállalkozások jövedelemtermelő képessége nem túl erős, ami nem független a kisebb vásárlóerővel bíró háztartásoktól. Ez pedig részben nyilván összefüggésben van azzal a ténnyel is, hogy az országos átlag közel duplája a munkanélküliség a régióban. A magasan képzett munkaerőnek nem túl csábító a vármegye munkaerő-piaca, emiatt a beruházást tervező cégeknek is akad sokkal vonzóbb területe Magyarországnak, ahol egyebek mellett az infrastruktúra is fejlettebb.

Ahol a legjobban keresnek, és ahol a legrosszabbul

A legmagasabb és a legalacsonyabb átlagos nettó bért regisztráló megyék mellett akadnak még kiemelkedő vármegyék. Mutatjuk is a top 3-at:

Budapesten tehát a legmagasabb az átlagos nettó, 463 286 forint,

ezt Győr-Moson-Sopron vármegye követi 410 772 forintos átlaggal,

a dobogó harmadik fokára pedig Komárom-Esztergom vármegye került 379 872 forinttal.

photo_camera Jelentősen kevesebbért dolgoznak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, mint a fővárosban. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Itt érdemes egy gondolat erejéig kitérni arra, hogy 2023-ban a legnagyobb nettó bérnövekedés Győr-Moson-Sopron vármegyében történt, 18,7 százalékos, ami bőven fedezte a 17,6 százalékos éves átlagos infláció mértékét is. Így ez a vármegye az egyedüli, ahol tavaly nem veszítettek értékükből a fizetések és ha csak 0,94 százalékos is, de reálszinten emelkedtek a bérek.

A 271 320 forintos Szabolcs vármegyei nettó jócskán le van szakadva az előtte álló második legkisebb fizetéstől, hiszen

Békés vármegyében 285 861 forint volt tavaly az átlagos nettó fizetés,

ami előtt 292 064 forinttal Nógrád vármegye áll.

Utóbbi három vármegyében egyébként jelentősebb mértékben veszítettek értékükből a nettók, hiszen 2,9-3,8 százalék közötti értékvesztésre utalnak a számok. Ez egyszerűen megfogalmazva azt jelenti, hogy hiába volt 10 százalékot is meghaladó bérnövekedés, a rendkívül magas infláció elvitte ezt a növekményt, és gyakorlatilag az emelt fizetésből is kevesebb termékre és szolgáltatásra futotta a háztartásoknak.

A legrosszabbul azonban mégsem ők jártak, hanem a fővárosi dolgozók, hiszen a legnagyobb reálérték-csökkenést Budapesten regisztrálták, 4 százalékosat. Ezt Nógrád követi 3,8, és Tolna vármegye 3,6 százalékos értékvesztéssel.