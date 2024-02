A Fradi 5-0-ra verte az Újpestet

A bajnoki címvédő Ferencváros vasárnap lépett pályára az ellen az Újpest ellen, amely nemrég váltott tulajdonost, és került a Mol kezébe. Végül meglepően sima mérkőzés lett a magyar derbi.

Az MTI tudósítása szerint az Újpest bátran kezdte a mérkőzést, magasan támadta le ellenfelét, a Ferencváros pedig bizonytalan volt az első percekben. Az első félidő nagy részében azonban egyik csapat sem vállalt sok kockázatot, emiatt jó darabig nem alakult ki komoly helyzet. A nagy küzdelmet, kemény párharcokat hozó mezőnyjátékban sok volt a hiba mindkét oldalon.

A góllövőlistán éllovas Varga révén szerzett vezetést az FTC, a válogatott csatár Katonától kapott jó átadást középen, kicselezte védőjét, majd Banai mellett a kapuba lőtt. A 45. percben megint ez a két játékos hozott össze gólt, ezúttal Katona jobbról passzolt középre Varga pedig az ötösről a hosszúba pörgetett.

photo_camera A mérkőzésen két gólt szerzett a válogatott Varga Barnabás. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A második félidőre három helyen változtatott az összeállításon Mészöly Géza, az Újpest éppen ezen a napon 57 éves vezetőedzője, majd sérülés miatt hamar negyedik cserére is kényszerült. Aktív, de kapura továbbra is veszélytelen volt a hazai csapat. Hatvan perc elteltével Dejan Stankovic is hármat cserélt, majd az egyik újonnan pályára lépő játékos, Marquinhos nagyon hamar gólpasszt adott Loncarnak. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés, ráadásul Loncar előkészítőként is jó volt, kétszer hozta helyzetbe a Vargához hasonlóan duplázó Pesicet. A mérkőzés végére szétesett a hazaiak védelme, emiatt a Ferencváros a meccs utolsó negyedében könnyen alakított ki helyzeteket.

OTP Bank Liga, 22. forduló:

Újpest FC-Ferencvárosi TC 0-5 (0-2)

Szusza Ferenc Stadion, 11 202 néző, v.: Berke

gólszerzők: Varga B. (36., 45.), Loncar (65.), Pesic (75., 82.)