Kocsis Máté gyermekvédelmi posztja mellett adja hírül az Origo, hogy iskola helyett szexvideókkal is lehet elképesztő összeget keresni

Időnként zavar támad az Origo napi működésében, amikor összeakad az aktuális Fidesz-üzenet átadásának parancsa és a szexből/pornóból jövő kattintásszám belső kényszere. Amivel amúgy oldalágon a Fidesz üzeneteit is jobban el lehet juttatni az olvasókhoz.

Azon, hogy megint kitörhet a harmadik világháború, talán már a legedzettebb Origo-olvasók sem lepődnek meg. De - ahogy olvasónk, Balázs felhívta rá a figyelmet - szépen összecsúszott a címlapon Kocsis Máté: Új gyermekvédelmi rendszert kell kialakítani című bejelentése és az Elképesztő összeget keresett első szexvideójával egy tetovált gamerlány - fotók című cikke, ahol külön rá is erősítenek a cikk ajánlójában, hogy miről is van szó: Még az iskolát is ott hagyta.

photo_camera Fotó: Origo

A fideszes médiabirodalom egyik fontos szereplőjeként az Origo arról ír cikket, hogy 14 évesen valaki otthagyta az iskolát és pornós karriert kezdett, amivel aztán milliárdokat keresett. Mindezt persze 18-as karika mögött, és a gazdasági rovatba megjelentetve.

photo_camera Fotó: Origo

Nem mellékes szempont: Magyarországon több tízezren élnek emberkereskedelem áldozataként, köztük sok a gyerek.