„Taylor Swifttel tulajdonképpen egy nagy influenszerkampányt csinál az NFL”

Bencsics Márk az Arena4 - korábban a SportTV - NFL-kommentátora, a 4th and Long podcast házigazdája, és nem mellesleg az egyik legsikeresebb magyar amerikaifoci játékos.



Januárban bejelentette, hogy közel 20 év és 7 bajnoki cím után befejezi karrierjét.



Beszélgettünk az idei Super Bowlról, Taylor Swiftről, a sport hazai helyzetéről és még arról is, hogy mikor lesz NFL-meccs Budapesten.



„Minden volt ezen a meccsen, a jó védelmektől kezdve a szép touchdownokig” – kezdte az idei NFL nagydöntő értékelését Bencsics Márk szakértő, kommentátor, podcaster, volt amerikai foci játékos.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

„A negyedik negyedben változott meg a játék képe, a támadóegységek addig azért botladoztak elég rendesen, volt labdavesztés Mahomesnál, fumble itt és ott is, balszerencsés pillanatok, például amikor a 49ers játékosának sarkára pattant a labda. A negyedik negyedben meg összekapták magukat, szinte minden támadás végén pontot szereztek. Kérdés volt, hogy az alapból konzervatív Shanahan nekimegy-e negyedik kísérleteknek. Egyet megcsináltak, touchdown is lett belőle, a hosszabbításban viszont nem vállalta be. Ez is kulcs volt” – mondta Bencsics, ahogy azt is, hogy a végén pedig jött Patrick Mahomes, akivel nem tudtak mit kezdeni.”

„Hihetetlen ez a srác. Tök érdekes, mert... és ez az, ami ijesztő benne, hogy az idei évben volt a legnehezebb dolga. Tyreek Hill nélkül már tavaly nyertek bajnokságot, de idén azok a változtatások, amiket reméltek mind elkapó, mind támadófal fronton, nem jöttek be. Kelcen is érezhető volt az alapszakaszban, hogy már nem olyan, mint régen, ráadásul azok sem fejlődtek, akiktől várták, és a Chiefs egyszer csak sebezhető csapattá vált. A Patriotsnál is úgy volt, hogy már féltek az ellenfelek, ha Bradynél volt a labda az utolsó egy percben, mert abból bajuk lesz. Ugyanez volt Mahomesnál, de idén ez valahogy nem jött.”