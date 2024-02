„Bazdmeg, valahol laknom kell” – mondta Bácsszőlős fideszes polgármestere, aki beköltözött az uniós pénzből felújított orvosi szolgálati lakásba

– Ön a polgármester úr?

– Igen

– Jó napot kívánok, Hadházy Ákos vagyok. Azt hallottam, hogy ön itt lakik ebben az egészségházban.

– Igen.

– Azt hallottam, hogy erre önnek nincs felhatalmazása.

– Figyeljen, sok mindent hall az ember. Én azt mondom, hogy nem is vagyok polgármester, nem is itt lakom, nem is képviselem a települést. Viszontlátásra.

Így indult a beszélgetés Hadházy Ákos független képviselő Facebookra posztolt videója szerint Hadházy és Bácsszőlős fideszes polgármestere, Szarvas Róbert között.

Hadházy bejegyzése szerint Bácsszőlősön 45 millió forint uniós pénzből újították fel a rendelőt és az orvosi szolgálati lakást. A faluban nincs orvos, rendelésre csak kétszer két órában jár át egy orvos 8 kilométerről. Hadházy azt írja, ezért „a fideszes polgi így úgy gondolta, a legjobb, ha ő illegálisan beköltözik a felújított kecóba”.

Bár a képviselő-testület és a kormányhivatal is többször felszólította, hogy költözzön ki, ezt nem tette meg, Hadházy információi szerint inkább aláíratott egy „törvénytelen bérleti szerződést” az alpolgármesterrel, akinek állítólag fogalma sincs, hogyan került a papírra az aláírása.

A videó folytatásában egyébként Szarvas Róbert feldúlva kérdezi Hadházytól, hogy „minek kérdez baromságokat”, ha „mindent tud”. „Mert annyira meredek, hogy ön az orvos lakásban lakik” – válaszolta erre Hadházy, mire szarvas Róbertből kiszakadt: