Dupla pontok, extra spórolás a MySPAR appal!

Kétszeres értékű vásárlási kuponokra válthatod a MySPAR applikációban SuperShop-pontjaidat 2024. február 26-tól március 6-ig!

Idén szökőév van, azaz a február ebben az évben 29 napos lesz. De nemcsak ezért különleges ez a hónap: a SPAR új pontbeváltó akciót indít. 2024. február 26-tól március 6-ig a MySPAR applikációban az eddigi vásárlásaidért megszerzett SuperShop-pontjaidat a pontok duplájának megfelelő, forint értékű Szökőévi Superkuponra válthatod. Ezeket aztán az akció időtartama alatt - meghatározott összeghatár feletti vásárlásaidhoz - felhasználhatod. Például 500 pontért 1.000 forintos kupont igényelhetsz, amit aztán 3.000 forint érték feletti vásárlásod után válthatsz be. A pontbeváltást a MySPAR alkalmazásban teheted meg, és ott kapod meg a kuponodat is.

Az androidos, vagy iOS rendszerű okostelefonokra fejlesztett MySPAR mobilalkalmazással még kényelmesebbé teheted bevásárlásaidat a SPAR-üzletekben. Az alkalmazás segítségével könnyedén regisztrálhatod a SuperShop-plasztikkártyádat, és nyomon követheted a pontjaid egyenlegét. Ezen felül rendszeresen egyedi kedvezményeket vehetsz igénybe. A SuperShop kártya és az alkalmazás használatáról bővebb információt ezen a linken találsz.

A MySPAR mobilalkalmazás tovább bővíti a SPAR amúgy is széles kedvezményes termékeinek körét: több kiemelt árucikkre vonatkozó kuponajánlatot, valamint a szórólapokban megtalálható 20%-os kupon digitális verzióját is elérheted benne, hogy még kedvezőbb árakon vásárolhass az üzletekben. Az alkalmazásban megtalálhatod a legközelebbi SPAR áruházat, megnézheted a legfrissebb akciókat és kedvezményeket is, a SPAR toGo pultokban pedig ízletes ételek várnak rád kedvezményes áron. Ezen felül bevásárlólistákat állíthatsz össze, így mindent előre ki tudsz választani, amire a háztartásodban szükséged lesz.

További részletek itt vagy itt.