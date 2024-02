Húsz fok is lehet a következő napokban délutánonként

Szóval akkor eddig tartott a tél, már nemcsak a hóvirágok, de a krókuszok is nyílnak, vagyis most jön az az időszak, amikor reggel még télikabát kell, délután pedig izzadhatunk még pulcsiban is. Legalábbis az Időkép előrejelzése szerint hétfőn reggel még csak 0-9 fok lesz, délután viszont már 14-20 fokot mérhetünk. Hasonló lesz a helyzet kedden is, igaz, aznap több lesz a felhő, és kisebb esőkkel is kell számolni, de ettől függetlenül délután akár már 21 fok is lehet.

Szerdától sem lesz nagyon más a helyzet, reggel még fázhatunk a 2-9 fokok miatt, délutánonként pedig lehet örülni annak, hogy itt a tavasz.