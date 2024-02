Több mint 70 kilométert száguldott a mozdonyvezető nélküli vonat Indiában

Vizsgálatot rendelt el az indiai vasúttársaság, miután egy tehervonat több mint 70 kilométert tett meg mozdonyvezető nélkül, írja a BBC. A közösségi médiában megosztott videókon látható, amint a vonat nagy sebességgel száguld el több állomás mellett.

Not sure about India, but seems like Trains became Atmanirbhar under the able leadership of Modi.



Viral video of a freight train which ran at high speed without a driver from Kathua in J&K to Unchi Bassi in Punjab, a distance of around 80 kms. pic.twitter.com/V2yNCT00Nf