Új köztársasági elnököt választ a parlament

Svédország NATO-csatlakozását támogatják, mondta Orbán, aki fontosnak tartja, hogy mielőtt beengedünk egy új tagot, először rendezzük a vitákat. „Hosszú és számos vitával színesített kapcsolatunk van a skandináv országokkal” – mondta. Szerinte többen is megpróbáltak kívülről beavatkozni a viták rendezésébe. Magyarország azonban Orbán szerint nem tűri, hogy kívülről diktáljanak. Ezen a ponton valaki beüvöltötte, hogy „csak Putyin”.

Szerinte nagy előrelépés volt a kapcsolatok javításában a svéd miniszterelnök látogatása. Így is maradnak azért különbségek, de Orbán szerint megértéssel kell tekintünk a különbözőségekre. Elmondta, hogy katonai és a hadiipari együttműködés eddig is volt, de most meghosszabbították a vadászgépekről szóló eddigi szerződést, és négy új gépet is vásárolnak. Megállapodtak arról is, hogy a svédek együttműködnek a hadiipari kutatás és fejlesztés szintjén a magyarokkal.

Kéri a képviselőket, hogy szavazzák meg a csatlakozást, mert az szerinte erősíti Magyarország biztonságát.