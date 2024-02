4,3 milliárd forintos kárigényükből 1,8 milliárdot ítélt meg a bíró a Hableány-tragédiában elhunytak hozzátartozóinak

1,8 milliárd forintos kártérítést ítélt meg a bíró a Hableány-tragédiában elhunytak hozzátartozóinak - írja a hvg.hu.

A perben 78-an jelentettek be kárigényt, összesen 4,3 milliárd forintnyi értékben, ebből a bíró mindössze 1 milliárd 825 millió forintos kártérítést ítélt jogosnak.

„Emberi léptékkel ki nem fejezhető tragédia” - összegzett a bíró. A hozzátartozók közt van, aki 5 milliót, van, aki 80 milliót kap, négy esetben viszont véleménye szerint a kártérítésre a felperes egyáltalán nem volt jogosult. A bíró kiemelte: a kártérítés nem emberi életek pénzbeli értékéről szól, hanem az elszenvedett sérelem alapján az a díj, amely a hatályos jogszabályok alapján jár.

A Viking Cruises AG-nek és a Panoráma Decknek a hatalmas összeget 15 napon belül kell megfizetnie.



photo_camera Virágot dob a Dunába egy megemlékező a Margit hídról a hajóbalesetben elsüllyedt Hableány turistahajó közelében 2019. május 31-én. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A hvg.hu beszámolója alapján a bíró az ítélet indoklásában külön kitért arra is, hogy a Vikinget képviselő ügyvédek állították: a Hableánynak valójában úgynevezett kitérési kötelezettsége lett volna a Viking Sigyn előtt. A bíró szerint viszont abszurd, hogy a Viking méretének mindössze negyvenedével bíró Hableánynak kellett volna a baleset előtt kitérnie a Sigyn elől.

„Feltéve, de nem megengedve, hogy a Hableánynak lett volna kitérési kötelezettsége, az sem alap a nagy hajónak arra, hogy úgy hajózzon, mintha nem lenne előtte egy kisebb hajó, és azt legázolja” - magyarázta a bíró.

Az indoklásban beszélt arról is, hogy a Hableány hajózásra alkalmatlan állapotban hajózott ki a baleset éjszakáján, egy matrózzal kevesebb volt ugyanis a fedélzeten.

A bíró indoklásában - írja a hvg.hu - előkerült a dél-koreai és a magyar családmodellek összevetése is, a koreai családok képviselői ugyanis azzal érveltek, hogy náluk más a család felépítése, sokkal nagyobb családok élnek sokkal szorosabb kapcsolatban, mint Magyarországon. Ennek a kártérítés szempontjából van jelentősége, a bíróság ugyanis a rokoni kapcsolati fokok alapján dönt a kártérítések mértékéről is. A bíróság szerint azonban nem csupán ez számít, hanem az is, hogy a családból ki mennyire állt rokonságilag közel az elhunythoz. A bíró pedig azt mondta, végighallgatva több mint hetven dél-koreai hozzátartozót, ő nem lát komoly különbséget a koreai és a magyar családmodell között. De nem csak ez alapján döntött, ugyanis a kártérítést igénylők közül voltak többen olyanok is, akiknek több családtagjuk hunyt el a 2019-es tragédiában - ezek figyelembevételével alakultak ki ennyire látványos különbségek az egyes hozzátartozóknak megítélt kártérítések összegeiben.

A Viking Sigyn szállodahajó 2019. május 29-én Budapesten, a Margit híd közelében ütközött neki a Hableány sétahajónak, amelyet maga alá gyűrt. A sétahajón 35 fő tartózkodott, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. A balesetben 27-en haltak meg, egy áldozat holttestét sosem találták meg, hét turistát sikerült kimenteni.

Tavaly szeptemberben a bíróság első fokon öt és fél év fogházra ítélte a Viking Sigyn kapitányát, az ukrán állampolgárságú 68 éves Jurij C.-t vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetése vétségében.