Bánki Erik kifelejtett 57 millió forintot a vagyonnyilatkozatából

Miután Fazekas Sándorral kétszer is kijavíttatta a vagyonnyilatkozatát a K-Monitor (első körben a készpénzvagyonát kellett 2 forint 10 fillérről módosítania, mert elfelejtette utána írni a millió szót, másodszorra pedig beírta az addig valahogy kifelejtődött, a céges tulajdonából származó, 9 millió forintra becsült osztalékát, és nyilatkozott az Állatorvosi Egyetem kuratóriumi tagságáért felvett tiszteletdíjról is), most Bánki Eriknek kellett egy kis segítség, hogy ne felejtkezzen el arról a mintegy 57 millió forintos osztalékról, ami kimaradt a nyilatkozatából.

Ezt a K-Monitor nyilvánosan elérhető cégadatok ellenőrzésével mutatta ki, Bánki a cégei kapcsán nem számolt be jövedelemről eredeti nyilatkozatában.

A K-Monitor ezért a Mentelmi Bizottsághoz fordult, kérve, hogy az folytasson le vagyonnyilatkozati eljárást Bánki Erik ellen, amiért a Pannon PR 2020 Kft.-ből származó 57 milliós osztalékáról nem nyilatkozott.

Bánki vagyonnyilatkozata már tavaly is okozott meglepetéseket, akkor több mint 100 hektárnyi földet vásárolt 205 millió forintért, ehhez a Fidesz-frakció tájékoztatása szerint hitelt vett fel, de úgy, hogy már addig is volt 534 millió forintnyi banki tartozása, és 40 millióval még lógott magánszemélyeknek is.

Vagyis valamelyik bank még úgy is hitelképesnek találta, és dobott neki 200 milliót, hogy több mint félmilliárd forinttal tartozott. És mindeközben a vagyonnyilatkozata alapján az éves bevétele 78 millió volt. Bruttó.