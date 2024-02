Lándzsahegy a szellemi egzisztenciális veszélyhelyzetben

Üdvözlöm az olvasókat a forró február – szökőnap előtti – utolsó napján. Ez a Reggel 4 hírlevél (csak egy sok közül), amibe az elmúlt nap főbb híreit gyűjtjük össze. Először is itt van 4 kiemelt anyag a címlapról:

BOTRÁNY

Magyar Péter arról beszélt, hogy 1-2 nappal a bejelentése előtt szóltak oda telefonon Varga Juditnak, hogy le kéne mondani. A volt férj szerint korábban Orbán egy kormányülésen is beszólt az akadékoskodó Vargának: „Önt nem azért tartjuk itt, hogy erkölcsi kifogásai legyenek.” Több forrásból is úgy értesültünk, hogy az elmúlt hetek meglepetésszereplője elkezdte egy jövőbeli párt gründolását, és Simicska Lajos neve is feltűnt.

photo_camera Magyar Péter a Partizánban Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Megkérdeztük Balog Zoltántól, miért hitte ártatlannak K. Endrét, de azt mondta: „Engedjenek a lelkipásztoraimmal találkozni!”

2023 őszén az állam egyszerűen szélnek eresztett egy rakás házi őrizetest, és a rendőrség szerint semmi ok az aggodalomra, hiszen „többnyire” sikerült őket elfogni. „Varga Judit és Novák Katalin egyetlen ember idő előtti szabadon engedésébe bukott bele” – írta erről Bede Márton.

A Fidesz úgy jelöli megint Trócsányi Lászlót alkotmánybírónak, hogy a törvény szerint az Ab-tagok nem újraválaszthatók.

Az Országos Bírói Tanács elnöke sem értett egyet a Kúria folyóiratának felfüggesztésével.

HAZA

A lengyel, a cseh, a szlovák és a magyar miniszterelnök több mint egy év után először találkozott egymással Prágában, Orbánt kifütyülték, Ficót hazaküldték tüntetők a V4-csúcson.

Átveszi a Nemzeti Múzeumot Demeter Szilárd, aki Csák János szerint egy szellemi egzisztenciális veszélyhelyzetben hoznak létre egy olyan intézményt, aminek a vezetője az erőt mintegy lándzsahegyként tartva képes kifejezni a magyar kultúra, a magyar identitás, a magyar kötődések rendszerét nemcsak egy kiállításban, hanem az év minden napján, és ehhez megkapja hat múzeum irányítását.

photo_camera Demeter Szilárd, a Petõfi Kulturális Ügynökség vezérigazgatója 2024. január 17-én Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Lemondott a tiszaföldvári borozóban balhézó alpolgármester, a Fidesz két képviselője is kilép: Cseuz Zsolt ügyében feljelentés is született, a Fidesznek újra kell gondolnia, kiket indítanak az önkormányzati választásokon. Egyébként nem csak bazmegelni tudtak a tiszaföldvári városvezetők: az önkormányzat 50 millióért adta el a volt kollégiumot, most 170 millióért adja tovább a vevő.

Túl bonyolult lehetett Nándorfehérvár neve, ezért a „belgrádi csatával” reklámozzák a Hunyadit, minden idők legtöbb közpénzből forgatott magyar mozgóképét: a tévésorozat bevallott célja a nemzetközi siker, ezt szánják a magyar Trónok harcának, de hiába a több mint 20 milliárdnyi közpénz, a magyarság leghíresebb győzelméből Battle of Belgrade lett.

Abszurd helyzetek és egyre látványosabb szélsőséges megnyilvánulások mutatnak rá arra, hogy a propagandatörvény homályos megfogalmazása hogyan dermeszti meg és készteti öncenzúrára az érintetteket – mondta el Mihály Eszterrel, az Amnesty International Magyarország kutatója.

Házkutatás volt Márki-Zay Péterék irodájában.

Megrázó erejű fotón mutatta be Böröcz László a Várnegyedben uralkodó lehetetlen állapotokat.

AKSIGYÁRTÁS

A helyiek kb. egy hónapja szereztek tudomást az eredetileg Alsózsolcára tervezett 13 milliárd forintos beruházásról, azóta pedig a civilek és a környező települések polgármesterei is összefogtak, több demonstrációt is szerveztek és egy népszavazással szeretnék megakadályozni az akkumulátor-feldolgozót.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Eddig nem zavarta a hiányzó környezethasználati engedély, most ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz a Samsung-gyárból eregetett mérgező anyagok miatt a gödi polgármester.

SZEGÉNYSÉG

A fél vidéki Magyarország a legszegényebb európai régiók közé süllyedt: Budapest és Pest megye gazdasága kilőtt, a többi magyar régióé csak stagnált a legfrissebb európai adatok szerint.

Még ajánlat sem érkezett a darabonként 10,76 millióért vett, végül már 13 ezerért árult lélegeztetőgépekre.

Visszatér Budapestre az Uber, de fixáras lesz, nem lesz dinamikus árazás, és sárgák lehetnek a kocsik is.

Havi bruttó 277 ezer egy BME-s adjunktus alapbére, az ELTE-hez hasonlóan nyílt levélben követelnek bérrendezést.

OROSZ-UKRÁN HÁBORÚ

A francia elnök tabut döntve arról beszélt, hogy Európa nyugati katonákat küldhetne Ukrajnába. A Kreml közölte, hogy Oroszország és a NATO közvetlen katonai összecsapásához vezet, ha a Nyugat katonákat küld Ukrajnába. A francia kormány szerint a nyugati csapatok ukrajnai jelenléte nem jelentené „a hadviselés küszöbének” átlépését. A NATO főtitkára és a legtöbb európai vezető mindenesetre közölte, hogy nem tervez csapatokat küldeni Ukrajnába.

photo_camera Fotó: Gonzalo Fuentes/AFP

Magyarokat fenyegető üzenetek érkeznek a kárpátaljai telefonokra, orosz információs művelet lehet a háttérben: a helyiek rossz ukránsággal és magyarsággal írt botüzeneteket kapnak kirgiz számokról, az ukrán hatóságok szerint a Kreml próbál etnikai feszültséget gerjeszteni.

A Kreml nem örül, hogy a magyar kormány ratifikálta a svéd NATO-csatlakozást: egy magas rangú orosz képviselő szerint Magyarország ezzel „nem halálos, de súlyos csapást” mért Európa osztatlan biztonságára.

Moszkvának ellátási és árproblémák miatt be kellett tiltania a benzinexportot: fél évig nem szállítanak külföldre, többek között orosz finomítókat ért ukrán dróntámadások miatt.

Letartóztatták Navalnij egyik ügyvédjét, közben a néhai orosz ellenzéki vezető sajtótitkára, Kira Jarmis azt mondta, a legtöbb temetési helyszínen, amivel kapcsolatba léptek, megtagadták, hogy nyilvános búcsúztatást tartsanak.

ERŐSZAK

40 napos tűzszünetet vár Joe Biden a gázai háborúban: Izrael felfüggesztené a hadműveleteket a ramadán idejére, 40 túszt is kiengednének palesztin foglyokért cserébe, de Izraelben hűtik a kedélyeket.

Rengeteg fegyvert és lőszert találtak Alain Delon otthonában, és a francia rendőrség szerint a filmsztárnak egyikre sincs engedélye.

photo_camera Alain Delon 2017. november 17-én egy körhinta átadásán Párizsban. Fotó: Bernard Manigault/Citizenside/AFP

Két koszovói szerbet ítéltek el azért a KFOR-erők elleni tavalyi támadásért, amiben magyar katonák is súlyosan megsebesültek.

30 év bujkálás után fogták el Berlinben a Vörös Hadsereg Frakció egy körözött tagját.

Hollandia történetének legnagyobb bűnügyi tárgyalásán életfogytiglanra ítélték Ridouan Taghi drogbárót.

RÉGI IDŐK

Kicsit több mint 50 évvel ezelőtt a demokratikus ellenzék aktivistái 1553 darab aláírást gyűjtöttek össze, hogy így tiltakozzanak a Kádár-korszakban a tervezett abortuszszigorítás ellen, de a Nőkért Egyesület konferenciáján arról beszélte, hogy ez a történet nem olyan fennkölt.

„Ami régi, elnyűtt, kényelmetlen, és hihetetlenül piszkos kocsija van a MÁV-nak, azt mind ezen a vonalon járatja” – az állami vasút már 100 éve is a minőségi szolgáltatások garanciája volt.

photo_camera A MÁV 328-as sorozatú gőzmozdonya 1921-ben Fotó: Fortepan