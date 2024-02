Magyar Pétert beidézte az Integritás Hatóság

Az interjújában elhangzottak miatt az Integritás Hatóság beidézte Magyar Pétert.

A hírt Facebook oldalán jelentette be Magyar, aki azt írta, nem tudja, pontosan milyen ügyben és céllal idézték be. De bízik benne, hogy az újonnan felállított hatóság érdemi munkát tud végezni. Szerinte a napnál is világosabb, hogy lenne mit vizsgálni.

photo_camera Magyar Péter a Diákhitel Központ vezérigazgatójaként, 2020. januárjában Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az Integritás Hatóság az elmúlt hónapokban több korrupciógyanús ügyet is vizsgált. Felfigyeltek egy, a Tolnai megyei Szálkán tervezett beruházásra (316 millió forint), de felkeltette a figyelmüket egy Mészáros Lőrinc-féle nagyprojekt, a Püspökladány–Biharkeresztes vasúti felújítás is, ahol több alvállalkozót nem fizettek ki. Süli János exminiszter családjának tehenészete miatt pedig feljelentést is tettek.

Emellett az amerikai nagykövetnek köszönhetően lassan világhírűvé váló nyírmártonfalvai lombkoronasétányt is vizsgálják.



Frissítés: korábbi cikkünkben tévesen azt írtuk, hogy a lombkoronasétányt nem vizsgálja az Integritás Hatóság.